Украинка получила дар после удара молнии: теперь она "выжигает" болезни (видео)

Как пришел дар

По словам пани Анны, в детстве при сборе ягод она попала в сильную грозу в лесу, и ее ударила молния. Тогда, будучи 12-летним ребенком, она потеряла сознание, и пролежала на камне целую ночь, пока девочку разыскивали близкие.

Придя в себя только под утро, она вернулась домой, начала заикаться "и я уже чувствовала, что что-то такое во мне уже есть".

Женщина убеждена, что после того грома и попадания молнии она и получила дар "выжигать" болезни своими руками, от которых исходят сильные биотоки, и в моменты лечения знахарка "забирает недуг на себя", но делится собственной энергией с пациентами во время сеансов.

Также Рымарук рассказала, что стала практически нечувствительна к горячим предметам, не обжигается, зато палит массу электронных приборов и девайсов, которые берет в руки, а еще притягивает грозы.

Пани Анна отметила, что об обладании даром исцеления руками узнала она только в 38 лет. Тогда 9 мая ей во снах явился Иисус Христос и святые, когда она сливала воском. Приснилось, что Сын Божий ей сказал: "Ты должна это делать, тебе дано это Богом, ты ударена громом. Ты лечишь все раки, опухоли руками. Ты этого не знаешь". Также женщину призвали ехать к попавшему в серьезную беду сыну в Италию, где он тогда работал.

Практика "выжигания" болезни

Женщина заказала визу, и через 3 месяца была уже в Милане - где ее Юрий находился в больнице в состоянии комы с пробитым черепом (врачи наложили 13 швов). Когда сын очнулся и парню стало лучше, вместе они отыскали жилье в итальянском городе, и там Рымарук начала лечить людей.

Сначала украинка исцелила соседку от рака груди, затем ей предложили попробовать помочь дочке работодателя знакомой, которая не могла ходить 7 лет - у ребенка была травма хребта и перебит нерв, поврежден спинной мозг... и пани Анна тоже с этим справилась.

Мольфарка Анна Рымарук рассказала о своей практике лечения рака (фото: скриншот)

После женщину позвали в одну состоятельную семью домработницей, где у пожилой матери хозяина дома была болезнь Альцгеймера и он годами не вставала с постели. Рымарук помогла и бабушке, задействовав также свое умение выливать воск.

Ошарашенный итальянец расспрашивал пани Анну, как ей это удалось, а после объяснений предложил пройти обучение в медицинской академии, руководителем которой он был.

Украинка осталась работать в Италии еще на некоторое время, изучила там язык и затем получила местный диплом медика.

Как лечит карпатская мольфарка

Сейчас она вернулась в Украину домой, где к женщине стали обращаться люди за лечением от всевозможных болезней, даже сложнейших. Рымарук рассказывает, что может исцелять от любого рака, клетки которого "выжигает" руками на сеансах, но не берется в тех случаях, если пациент проходил химиотерапию.

Пани Анну называют и мольфаркой, и знахаркой, и целительницей, а о самой себе она говорит как об очень верующем человеке. Женщина также отмечает, что умение отливать на воске и произносить нужные приговоры она получила от бабушки - Анны Васильевны Рымарук.

Анна Рымарук получила знания о лечебных традициях от бабушки (фото: скриншот)

При этом женщина добавляет, что передать знания о воске и о целебной воде, которую берет в церковные праздники из водоемов, образованных двумя перекрещенными ручьями или реками - она может, но не способность "выжигания" руками болезни, так как сама получила такое свойство после удара молнией.

Кроме того, пани Анна дала в интервью ряд советов для укрепления организма, правильном рационе и какая профилактика возможна в некоторых случаях при онкологии, а еще очень призывает не забывать молиться Богу.

Видео: на Прикарпатье мольфарка "выжигает" болезни руками