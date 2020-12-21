Українка підкорила світ піснею про "тернистий шлях": неймовірне відео

Українка з Калуша виграла аналог конкурсу Євробачення (Колаж РБК-Україна)

Українська співачка Наталія Папазоглу виграла аналог Євробачення серед представників тюркських національностей Turkvision-2020. Вона представила пісню про тернистий шлях до зірок і вразила журі конкурсу.

Наталія Папазоглу – українка з гагаузьким корінням з міста Калуш Івано-Франківської області. Раніше вона брала участь у телешоу "Х-фактор" в 6 сезоні проєкту і навіть дійшла до фіналу. В Україні вона відома своїми джазовими композиціями та перемогами на різних конкурсах.

Як повідомили Міністерстві закордонних справ Наталія Папазоглу стала переможницею аналога Євробачення серед представників тюркських національностей.

"Наталія Папазоглу - українська співачка, автор і виконавиця власних пісень, солістка державного джазового оркестру, лауреат багатьох міжнародних конкурсів. Виконавиця представила на конкурсі пісню гагаузькою мовою "Tikenli yol", назва якої перекладається як "тернистий шлях", - сказано в повідомленні.

Наталія Папазоглу - Тернистий шлях

Конкурс Turkvision був створений у 2013 році, і він є аналогом Євробачення. Участь у конкурсі можуть взяти всі тюркські країни, а також жителі інших країн, які представляють тюркські національності. У 2020 році конкурс проходив в онлайн-форматі у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Дотепер не вірю! Дякую Господу Богу за цю перемогу! Спасибі всім, хто підтримував і вірив!" - так прокоментувала свою перемогу Наталія Папазоглу.

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