Українка на камеру спалила своє авто через Зеленського: вчинок безвиході

Евробляхи в Україні стають для власників тягарем, так як у Верховній раді знову відклали розгляд законопроекту про відтермінування штрафів за нерозмитнені автомобілі. Депутати проголосували тільки за тимчасову міру – на 10 днів, до 31 грудня.

З 1 січня 2020 року експлуатація автомобілів на євро номерах з порушенням строків транзиту, тимчасового завозу загрожує українцям штрафом у розмірі до 170 тисяч гривень і навіть конфіскацією автомобіля.

У п'ятницю, 20 грудня, в мережі з'явилося відео, на якому українка звертається до президента України Володимира Зеленського з приводу евроблях. Жінка пояснює, що не може віддати свою машину в АТО або віддати в дитячий будинок, так як непосильна сума штрафу принесе неприємності тим, кому вона його передасть.

"Ви загнали нас в кут. З 1 січня ми не зможемо растаможитися, ми не зможемо користуватися нашими автомобілями. Більше того, ми отримаємо штрафи у 170 тисяч гривень. Ми – це власники автомобілів на європейській реєстрації. Я не зможу передати цей автомобіль у зону АТО, я не зможу віддати цей автомобіль діткам в дитячі будинки. Я не зможу зробити з цим автомобілем нічого. Ви обіцяли вирішити питання з доступним розмитненням", - сказала жінка у своєму зверненні.

Вона нагадала, що залишився всього один день для того, щоб вирішити це питання. В кінці свого відео вона спалила свій автомобіль.

Українка звернулася до Зеленського і від безвиході спалила свій автомобіль на євро номерах