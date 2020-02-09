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Українець заразився китайським коронавірусом: усі подробиці

STYLERЖиття    09.02.2020 - 16:56
Українець заразився китайським коронавірусом: усі подробиці
Коронавірус з Китаю (колаж: РБК-Україна)

Українець заразився китайським коронавірусом на борту круїзного судна

Коронавірус з Китаю 2019-nCoV виявили в українця, який заблокований на карантинному круїзному судні Diamond Princess. Всі подробиці в матеріалі Styler.

Нагадаємо, всього на борту лайнера, що знаходиться в порту японського міста Йокогама знаходиться близько 3,7 тисяч людей з 50 країн, серед них 25 українців. Коронавірус виявили вже у більш, ніж 70 людей на судні.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, праці і добробуту Японії, 9 лютого, підтвердили шість нових випадків хвороби. Серед інфікованих коронавірусною інфекцією один українець, чотири громадянина Філіппін і один житель Гонконгу з громадянством США.

Крім того, стало відомо, що всі хворі - члени екіпажу. Їх евакуювали з судна і госпіталізували. Ті ж пасажири й члени екіпажу, у яких не виявлено коронавірус, будуть залишатися на кораблі, як мінімум, ще 14 днів.

Важливо нагадати, що головними симптомами цього штаму коронавірусної інфекції є: лихоманка, кашель і утрудненість дихання. В групі ризику - люди похилого віку з ослабленим різними станами імунітетом (хвороби серця, гіпертонія і так далі).

Жертвами коронавіруса станом на 9 лютого стали 811 осіб. Більш ніж 37 000 осіб діагностували зараження.

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