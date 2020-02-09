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Украинец заразился китайским коронавирусом: все подробности

STYLERЖизнь    09.02.2020 - 16:56
Украинец заразился китайским коронавирусом: все подробности
Коронавирус из Китая (коллаж: РБК-Украина)

Украинец заразился китайским коронавирусом на борту круизного судна

Коронавирус из Китая 2019-nCoV выявили у украинца, который заблокирован на карантинном круизном судне Diamond Princess. Все подробности в материале Styler.

Напомним, всего на борту лайнера, что находится в порту японского города Йокогама находится около 3,7 тысяч человек из 50 стран, среди них 25 украинцев. Коронавирус выявили уже у более, чем 70 человек на судне.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, 9 февраля, подтвердили шесть новых случаев болезни. Среди инфицированных коронавирусной инфекцией один украинец, четыре гражданина Филиппин и один житель Гонконга с гражданством США.

Кроме того, стало известно, что все заболевшие - члены экипажа. Их эвакуировали с судна и госпитализировали. Те же пассажиры и члены экипажа, у которых не выявлен коронавирус, будут оставаться на корабле, как минимум, еще 14 дней.

Важно напомнить, что главными симптомами этого штамма коронавирусной инфекции являются: лихорадка, кашель и утрудненность дыхания. В группе риска - люди пожилого возраста с ослабленным различными состояниями иммунитетом (болезни сердца, гипертония и так далее).

Жертвами коронавируса по состоянию на 9 февраля стали 811 человек. Более чем у 37 000 человек диагностировали заражение.

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