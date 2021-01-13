Українець чи росіянин? Онук Сергія Корольова розставив крапки над "і"

Сергій Корольов (колаж РБК-Україна)

Онук Сергія Корольова, яким захоплюється Ілон Маск, розповів, ким вважає свого дідуся - українським конструктором ракетно-космічних систем і вченим, чи російським.

Відзначимо, що Андрій Корольов, який зараз працює хірургом в Москві, у своїх словах щодо національної приналежності свого знаменитого родича був вкрай обережним.

"Відомо, що Сергій Павлович Корольов народився в Україні, навчався там, потім навчався в Росії, тому його можна абсолютно справедливо назвати і українським, і російським ученим. Я повністю позбавлений націоналізму", - сказав 58-річний доктор медичних наук в коментарі "Газета.Ru".

Він наголосив, що Україна є батьківщиною конструктора.

"У мене на цей рахунок немає якогось невдоволення. Більше того, до нас у свій час приходила вірменська делегація і говорила: "Подивіться, ну Корольов точно вірменин, в ньому не може не бути вірменської крові", - додав онук Сергія Павловича.

Також онук Королева підкреслив, що діда, який народився в Житомирі ,можна сміливо поставити в ряд світових вчених, які знаходяться "вище певних меж".

"Це як Бах - великий композитор. Німецький? Так, німецький. Але це композитор світового рівня. Такі люди, як Сергій Павлович Корольов, це вчені світового рівня", - резюмував Андрій Вадимович.

Чому виникло питання національної приналежності Сергія Корольова?

Зазначимо, що баталії з приводу національної приналежності Корольова між українцями і росіянами точаться вже давно.

І роками пропагандисти з РФ в цьому питанні, як і, втім, у всіх інших, не можуть змиритися з фактами, маючи намір постійно переписувати історію і присвоювати (простіше кажучи, красти) собі героїв, різні досягнення і винаходи інших народів.

Якщо говорити конкретно про Сергія Корольова, то слід нагадати, що в 1938 році його заарештувала радянська влада (якою так пишаються більшість сучасних росіян) за безпідставним звинуваченням у контрреволюційній діяльності.

Тоді "сталінська система" етапувала Королева, як і багатьох інших представників української інтелігенції, спочатку на Колиму, а потім - в Казань.

Сергій Корольов був засуджений радянською владою (фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, раніше ми писали, що українцям повернули викрадену росіянами пісню "Ой, мороз, мороз".