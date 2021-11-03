RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українець поповнив картку на майже 52 тисячі, а гроші зникли: ПриватБанку потрапив у новий скандал

Автор: Тетяна Самарук

В Україні на ПриватБанк все частіше почали надходити скарги на термінали установи та збої у системі. Зокрема, як розповів клієнт, у нього термінал "забрав" 51 800 гривень, але кошти на картку не дійшли.

Про це чоловік повідомив на форумі Мінфін.

Чоловік розповів, що гроші йому потрібні були терміново у зв'язку з життєвою ситуацією. Однак наразі розпорядитися власними коштами він не може.

"Поповнював свою універсальну картку через термінал ПриватБанку. Під час поповнення стався збій, і термінал вилучив суму 51 800 грн – кошти на картку не надійшли", – пише чоловік.

Клієнт ПриватБанку поскаржився на термінал установи (minfin.com.ua)

Як відреагував ПриватБанк

У банку розповіли, що перелічать усі гроші в терміналі, звірять зі звітністю, і якщо будуть зайві 51 800 грн, то їх віддадуть клієнту.

"Проведення та звіряння результатів інкасації під час обробки заявки на повернення коштів дозволить нам переконатися в тому, що кошти не були видані, та визначити їхню суму. За результатами обробки заявки ми додатково повідомимо вас", – розповіли в установі.

Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк "повісив" кредит на українця без його відома.

Також ми писали, що українець через "глюк" ПриватБанку втратив гроші.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк