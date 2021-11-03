Українець поповнив картку на майже 52 тисячі, а гроші зникли: ПриватБанку потрапив у новий скандал

Чоловік розповів, що гроші йому потрібні були терміново у зв'язку з життєвою ситуацією. Однак наразі розпорядитися власними коштами він не може.

"Поповнював свою універсальну картку через термінал ПриватБанку. Під час поповнення стався збій, і термінал вилучив суму 51 800 грн – кошти на картку не надійшли", – пише чоловік.

Клієнт ПриватБанку поскаржився на термінал установи (minfin.com.ua)

Як відреагував ПриватБанк

У банку розповіли, що перелічать усі гроші в терміналі, звірять зі звітністю, і якщо будуть зайві 51 800 грн, то їх віддадуть клієнту.

"Проведення та звіряння результатів інкасації під час обробки заявки на повернення коштів дозволить нам переконатися в тому, що кошти не були видані, та визначити їхню суму. За результатами обробки заявки ми додатково повідомимо вас", – розповіли в установі.