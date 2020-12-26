Українець за допомогою звичайної камери зняв унікальне небесне явище: відео підірвало мережу

Український блогер, який активно цікавиться астрономічними подіями навколо нашої планети, вирішив зняти на відео зближення Юпітера і Сатурна. Без спеціалізованого обладнання на просту фотокамеру харків'янин Максим Костенко зняв унікальне небесне явище. Відео викликало багато інтересу і зараз воно є найбільш популярним на його каналі. Яскравий ролик і коментар автора - дивіться нижче.

"21 грудня 2020 було зближення Юпітера із Сатурном на небозводі, в Харкові вдалося зняти тільки 22 числа через хмари. Ця подія останній раз була 800 років тому, а наступне з'єднання - через 60 років. Новиною це не назвеш, але це моє відео виявилося дуже популярним", - написав автор відеоролика в каналі "ВІХА" у Telegram.

Також автор додав у підписі до відео, що для того, щоб зняти зближення планет, йому довелося зробити 125-кратне збільшення кадру.

"Зближення Сатурна і Юпітера на небозводі 22 грудня 2020 року - між планетами всього вісім кутових хвилин для спостерігача з Землі. Навіть при максимальному збільшенні фотоапарата 125 крат – Юпітер з супутниками та Сатурн з кільцями залишаються в одному кадрі", – додав Костенко.

Юпітер і Сатурн почали зближуватися ще на початку літа 2020 року, а 21 грудня їх можна було побачити, як ніби це подвійна планета.

Зазначимо, деякі вчені пов'язують "Віфлеємську зірку" з цим явищем. Так, німецький астроном Йоганн Кеплер писав у 1614 році, що "Віфлеємська зірка", згідно з історією Різдва, могла бути поєднанням Юпітера і Сатурна.

Нагадаємо, що раніше вчені вже публікували ролик появи на небі "Вифлеємської зірки".

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