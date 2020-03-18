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Українець, який пережив карантин у Нових Санжарах, розповів про вірус: будуть тисячі хворих

STYLERЖиття    18.03.2020 - 09:53
Українець, який пережив карантин у Нових Санжарах, розповів про вірус: будуть тисячі хворих
Українець з обсервації розповів про карантин (фото: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні заразить тисячі людей, якщо не дотримуватися карантину

Коронавірус в Україні вразить тисячі людей, якщо не дотримуватися карантину. Таку думку озвучив українець Олександр Махов, який знаходився в обсервації у Нових Санжарах. Він написав свої прогнози і думки на сторінці в Facebook.

Олександр зазначив, що в середньому за статистикою один хворий інфікує двох людей.

"Треба бути реалістом. Буде багато хворих. Тисячі. Тоді запитайте себе - краще 1000 за тиждень або 1000 за два місяці", - написав він.

За словами українця, коронавірус у нас в країні поширюється з шаленою швидкістю. Він вважає, що у нас, швидше за все, буде як в Китаї та Італії.

"Іспанія вже обійшла за кількістю заражених Південну Корею. Франція і Німеччина обійде до кінця тижня. В Україні вже чотири людини заразилися всередині країни (вони не їздили за кордон). Зараз час подвоєння кількості інфікованих у світі складає - 2-5 днів. Тобто якщо 17 березня в Україні 7 підтверджених хворих, то через тиждень буде не менше 14", - вважає Олександр.

Чоловік ще раз нагадав, що найважливіше не контактувати в цей час з людьми. Перш за все карантин зроблений для лікарів, щоб потім вони змогли впоратися з величезною кількістю хворих.

"Жорсткі карантинні заходи - закриття шкіл, ресторанів, метро, скасування рейсів - потрібні не для того, щоб зупинити епідемію. Такі заходи потрібні - лікарям. Ще раз - лікарям. Щоб дати можливість підготуватися, поки хвороба поступово поширюватися, а не швидко. Хворі точно будуть. Але 1000 хворих за тиждень, не одне і те ж, що 1000 хворих за два місяці. Ми всі знаємо стан вітчизняної медицини. Давайте просто дамо їм шанс. Бізнесмени вже зараз купують апарати ШВЛ для лікарень. Хай купують, поки у нас десять хворих, а не мільйон", - написав Махов.

За словами Олександра, в Ухані пізно ввели карантин, тому постраждало і померла велика кількість людей. Також чоловік вважає, що карантин не закінчиться через два тижні, він триватиме, як мінімум 3 місяці.

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