Українець співав "Рідна мати моя", поки йому робили операцію на мозку, щоб видалити пухлину. Лікарі кажуть, що такі унікальні хірургічні втручання є звичними не тільки у світі, але і в Україні.

Медики стверджують, що головний мозок не має больових рецепторів, тому для пацієнта такі операції безболісні. Але рецептори є на шкірі голови, черепа, оболонки головного мозку. Для цього людину знеболюють, але на певному етапі "будять".

Адже коли пацієнт у свідомості, є можливість перевірити певні ділянки мозку до того, як видалена пухлина. Це мінімізує пошкодження, ризик паралічу або втрати важливих функцій в зоні головного мозку, пише Expres.online.

"Під час нейрохірургічних втручань є високий ризик ушкоджень у певних структурних частинах головного мозку, які відповідають за здатність людини до життєво важливих функцій. Коли пацієнт знаходиться під повною анестезією, неможливо перевірити, чи в певний момент операції ніщо не загрожує ділянці, яка контролює, наприклад, дрібну моторику. А якщо хворий у свідомості, хірург може попросити виконати якусь дію, щоб переконатися, що процес операції проходить успішно", - говорить професор Олег Кришталь, академік Національної академії наук, нейрофізіолог.

Цей метод називається "wake-up анестезія", і в Україні такі операції роблять вже 30 років. Приміром, якщо пухлина знаходиться в зоні мовлення або в зоні руху, пацієнта просять, наприклад, стискати руками або м'ячик розмовляти, а іноді навіть співати.

Під час деяких операцій з пацієнтом постійно спілкуються. Якщо він починає говорити гірше, значить, що хірург занадто близько до зони мовлення і "йти" далі не можна. Якщо з'явилася проблема з моторикою - значить, під загрозою інша важлива зона.

"Під час операції хворий співав пісню "Рідна мати моя". При співі можна краще відчути плавність мови, випадіння тих чи інших функцій... Після видалення пухлини знову ввели пацієнта в наркоз, а через певний час він прокинувся. Все пройшло успішно", - згадує випадок з практики Микола Поліщук, нейрохірург, доктор медичних наук, член-кореспондент Академії медичних наук України.

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