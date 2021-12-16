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Українець, який став найкращим іноземним студентом військової академії Британії, повернувся додому

Автор: Роман Мирончук

Українець Павло Лейсі, якого визнали найкращим іноземним кадетом військової академії Великої Британії в Сандгерсті, повернувся додому до Львова. Хлопець продовжить навчання в Національній академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де він навчався раніше.

Про це розповів начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук на своїй сторінці в Facebook.

"За рік підготовки в елітному військовому навчальному закладі курсант Лейсі отримав багато нових знань і цікавого досвіду. Однак під час спілкування Павло зазначив, що саме знання і навички, отримані ним під час навчання в Національній академії, стали запорукою його успіху у Великобританії", - написав Ткачук.

Павло Лейсі повернувся в Україну (фото: facebook.com/tkachukpp)

Він подякував Лейсі за його старанність і наполегливість, і за те, що гідно представив свою академію на міжнародному рівні.

Павло Лейсі повернувся в Україну (фото: facebook.com/tkachukpp)

"Пишаємося тобою, Павло! Бажаємо подальших звершень! За такими, як ти, майбутнє української армії і всієї держави!" - додав Ткачук.

Павло Лейсі повернувся в Україну (фото: facebook.com/tkachukpp)

Зазначимо, що Павло Лейсі у Великобританії отримав особливу відзнаку - Міжнародний Меч. При цьому нагороду йому вручила принцеса Анна під час параду на честь Суверена. Хлопець привіз меч з собою.

Павло Лейсі повернувся в Україну (фото: facebook.com/tkachukpp)

Користувачі мережі привітали його повернення додому.

  • Поздоровляю! Є ким захоплюватися;
  • Наша гордість! Відома академія! Гідні випускники! Слава Україні! Героям слава!
  • Браво!!! Вітаю з приємними подіями та гідними випускниками!!! Гордість для вас як для керівника вузу!!!
  • Від колективу Київського військового ліцею імені Івана Богуна вітаємо нашого випускника (2018 року). Павлу Лейсі бажаємо нових звершень і перемог! Пишаємося!
  • Дякуємо за організацію якісного навчального процесу! Мав випадок у цьому переконатися у 2017-му на курсах підвищення кваліфікації офіцерів. Дійсно - високий рівень.

Нагадаємо, в 2020 році кращим іноземним студентом Академії Великобританії став також українець - Антон Совенко.

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Львівкурсант