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Український автолюбитель створив "монстра постапокаліпсису": як він виглядає

Автор: Тетяна Самарук

В Україні чоловік виставив на продаж саморобний постапокаліптичний автомобіль. Зокрема, творець попереджає, що транспорт не на кожен день.

Автомобіль скидається на той, що в фільмі про Божевільного Макса, повідомляє ТопЖир,

Так, на думку творця, модель в самий раз підійде в якості декорацій для знімання і фотосесій.

Що відомо про авто

В основу моделі лягла Волга (ГАЗ-24). Решта - фантазія механіка-винахідника. Знавці стверджують, що за кількістю гармат, ракетниць і іншого озброєння, Цей автоекземпляр перевершує Бетмомобіль.

На продаж машина виставлена за 6 тис. доларів.

Постапокаліптичний автомобіль створив українець (autoria)

Раніше ми повідомляли, що в Україні майстер перетворив Jeep на величезний кабріолет.

Також ми писали, що в Україні відновили рідкісний мопед "Карпати-крос", якого в продажу майже не було.

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