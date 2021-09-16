Український автолюбитель створив "монстра постапокаліпсису": як він виглядає

В Україні чоловік виставив на продаж саморобний постапокаліптичний автомобіль. Зокрема, творець попереджає, що транспорт не на кожен день.
Автомобіль скидається на той, що в фільмі про Божевільного Макса, повідомляє ТопЖир,
Так, на думку творця, модель в самий раз підійде в якості декорацій для знімання і фотосесій.
В основу моделі лягла Волга (ГАЗ-24). Решта - фантазія механіка-винахідника. Знавці стверджують, що за кількістю гармат, ракетниць і іншого озброєння, Цей автоекземпляр перевершує Бетмомобіль.
На продаж машина виставлена за 6 тис. доларів.
Раніше ми повідомляли, що в Україні майстер перетворив Jeep на величезний кабріолет.
Також ми писали, що в Україні відновили рідкісний мопед "Карпати-крос", якого в продажу майже не було.