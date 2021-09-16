Український автолюбитель створив "монстра постапокаліпсису": як він виглядає

Так, на думку творця, модель в самий раз підійде в якості декорацій для знімання і фотосесій.

Що відомо про авто

В основу моделі лягла Волга (ГАЗ-24). Решта - фантазія механіка-винахідника. Знавці стверджують, що за кількістю гармат, ракетниць і іншого озброєння, Цей автоекземпляр перевершує Бетмомобіль.

На продаж машина виставлена за 6 тис. доларів.

Постапокаліптичний автомобіль створив українець (autoria)