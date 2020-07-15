В Україні жертвам злочинів платитимуть компенсації: подробиці

В Україні потерпілим від злочинів виплатять компенсації (колаж РБК-Україна)

Кабмін підтримав законопроект про виплати грошових компенсацій жертвам злочинів та їх рідним

В Україні постраждалі в результаті насильницького злочину будуть отримувати компенсацію від держави. Сьогодні уряд підтримав відповідний законопроект міністерства юстиції.

Ініціатива запроваджує механізм відшкодування шкоди потерпілим внаслідок насильницьких злочинів, таких як зґвалтування, тяжкі тілесні ушкодження, вбивства близьких родичів. Про це 15 липня повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська у своєму Facebook.

За словами чиновника, виплати здійснюватимуться тим, кому злочином заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, близьким родичам померлих, потерпілим внаслідок статевих злочинів та потерпілим дітям, щодо яких було застосовано фізичне або психологічне насильство.

Які компенсації отримають жертви злочинів та їх рідні

Законом встановлюватися розмір мінімально можливого платежу - 40% прожиткового мінімуму.

Фактичні розміри платежів встановлюватиме уряд, виходячи з наявних коштів у бюджеті

Виплату компенсацій здійснюватимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Після проведення виплат держава стягуватиме компенсацію зі злочинця - в порядку регресу.

"Крім того, кожен, хто вчинив злочин або кримінальний проступок, сплачуватимуть спеціальний збір на відшкодування шкоди, завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями", - розповів Малюська.

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