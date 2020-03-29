В Україні жінка заразила коронавірусом кілька сіл: її дітям загрожують

Коронавірус в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні на Буковині поширився через одну жінку

Коронавірус в Україні зафіксований у 418 осіб. При цьому найбільше заражених знаходиться в Києві – 82 людини. Перша заражена COVID-19 на Буковині інфікувала десятки інших людей, як зі свого села Колінківці, так і з сусідніх сіл. При цьому вона попросила пробачення.

Нещодавно Єлизавета повернулася з Італії, де була на заробітках. Ймовірно, що саме там вона заразилася коронавірусоом. Коли вона приїхала додому, то не була на самоізоляції, а приймала активну участь у житті села.

Жінка заразила небезпечною інфекцією не тільки своїх дітей і онуків, але і голову села, який ліг в високою температурою. Крім того COVID-19 заразилися 14 односельців жінки. Всі вони в даний час госпіталізовані.

На жорсткому карантині виявилися 4 села: Колінківці, Топорівці, Бочківці і Грозненці. У цих районах встановили блок-пости. При цьому всі дороги й лісові стежки перекриті шлагбаумами.

Всього в Чернівецькій області, на 29 березня, зафіксовано 59 випадків зараження коронавірусом, з них 1 випадок – смертельний.

Жінка записала відео, в якому розповіла, що вже одужала і зараз перебуває вдома, але вона дуже шкодує про те, що так вийшло. Єлизавета пообіцяла більше ніколи не їздити в Італію на заробітки. Про це повідомляє Обозреватель.

Вона також сказала, що чула про те, що односельці хочуть спалити її будинок, а також вчинити розправу над її дітьми і внуками.

"Не вбивайте їх, хочете вбити мене, ріжте, рубайте", - зі сльозами на очах просить жінка.

Вона також розповіла про те, що її сім'я нікуди не виходить. При цьому кожну ніч її діти сплять зі страхом, що їм хто-небудь може нашкодити. Єлизавета також поскаржилася на те, що в будинку немає овочів і хліба. Вони бояться вийти на вулицю, щоб не нарватися на гнів сусідів.

Жінка встала на коліна і попросила, щоб її сім'ю залишили у спокої.

"Я вас прошу, хочете розправитися викличте мене в село, вбийте, що хочете, те і робіть, тільки залиште моїх дітей. Повірте, що ніяка мама і бабуся не могла принести своїм дітям і онукам такої страшної біди. І вам не хотіла, вибачте мене", – заявила Єлизавета.

Нагадаємо, що в Україні почали посилювати карантин. На період карантину у Сумах почали діяти обмеження на прогулянки.