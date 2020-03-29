В Украине женщина заразила коронавирусом несколько сел: ее детям угрожают

Коронавирус в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине на Буковине распространился из-за одной женщины

Коронавирус в Украине зафиксирован у 418 человек. При этом больше всего зараженных находится в Киеве – 82 человека. Первая зараженная COVID-19 на Буковине инфицировала десятки других людей, как со своего села Коленковцы, так и из соседних сел. При этом она попросила прощения.

Недавно Елизавета вернулась из Италии, где была на заработках. Вероятно, что именно там она заразилась коронавирусом. Когда она приехала домой, то не была на самоизоляции, а принимала активное участие в жизни села.

Женщина заразила опасной инфекцией не только своих детей и внуков, но и главу села, который слег в высокой температурой. Кроме того COVID-19 заразились 14 односельчан женщины. Все они в данное время госпитализированы.

На жестком карантине оказались 4 села: Коленковцы, Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы. В этих районах установили блок-посты. При этом все дороги и лесные тропинки перекрыты шлагбаумами.

Всего в Черновицкой области, на 29 марта, зафиксировано 59 случаев заражения коронавирусом, из них 1 случай – летальный.

Женщина записала видео, в котором рассказала, что уже выздоровела и сейчас находится дома, но она очень сожалеет о том, что так получилось. Елизавета пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки. Об этом сообщает Обозреватель.

Она также сказала, что слышала о том, что односельчане хотят сжечь ее дом, а также совершить расправу над ее детьми и внуками.

"Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", - со слезами на глазах просит женщина.

Она также рассказала о том, что ее семья никуда не выходит. При этом каждую ночь ее дети спят со страхом, что им кто-нибудь может навредить. Елизавета также пожаловалась на то, что в доме нет овощей и хлеба. Они боятся выйти на улицу, чтобы не нарваться на гнев соседей.

Женщина также встала на колени и попросила, чтобы ее семью оставили в покое.

"Я вас прошу, хотите расправиться – вызовите меня в село, убейте, что хотите, то и сделайте, только оставьте моих детей. Поверьте, что никакая мама и бабушка не могла принести своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, извините меня", – заявила Елизавета.

Напомним, что в Украине начали ужесточать карантин. На период карантина в Сумах начали действовать ограничения на прогулки.