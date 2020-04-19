Хворих на коронавірус більше в десятки разів: вчені приголомшили заявою

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Вчені прийшли до висновку, що хворих на коронавірус в 48-82 рази більше, ніж в офіційних даних

На коронавірус хворі в десятки разів більше людей, ніж показується в офіційних джерелах. До такого висновку прийшли вчені, які провели дослідження на початку квітня. У штаті Каліфорнія було проведено дослідження, згідно з яким вже на початку квітня замість офіційної 1 тисячі хворих коронавірусом чисто потенційно хворих становило від 48 до 82 тисяч. При цьому результати дослідження були опубліковані зовсім недавно.

Широко поширене тестування антитіл в одному з округів в штаті Каліфорнія виявило набагато більш високу поширеність коронавірусної інфекції, ніж передбачалося за офіційними даними. Отримані результати також вказують на те, що вірус є менш небезпечним, ніж припускають нинішні оцінки глобального числа випадків захворювання і смертності. Але деякі вчені висловили стурбованість з приводу точності тестів, що використовуються в таких дослідженнях, оскільки більшість з них не показували реальну картину. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature.

Аналіз крові приблизно 3300 осіб, які проживають в окрузі Санта-Клара, проведений на початку квітня, показав, що кожен 66-й житель був заражений SARS-CoV-2. На основі цього висновку дослідники оцінюють, що від 48 000 82 000 з приблизно 2 мільйонів жителів округу були інфіковані вірусом. У той час офіційні цифри про інфікування близько 1000 осіб різко контрастують з результатами досліджень.

Результати дослідження є одними з перших з більш ніж 12 "серологічних досліджень", які проводяться в містах по всьому світу, щоб спробувати оцінити справжній рівень захворюваності серед населення за відсутності широкого діагностичного тестування.

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