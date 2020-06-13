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В Україні запрацювали пляжі: лікар-епідеміолог вказала на важливий нюанс

STYLERКоронавірус    13.06.2020 - 15:30
В Україні запрацювали пляжі: лікар-епідеміолог вказала на важливий нюанс
В Україні запрацювали пляжі (фото РБК-Україна)

На пляжах в Україні потрібно носити маски

В Україні почали активно працювати пляжі. При цьому, попри більш ранні прогнози, в Україні погіршується епідеміологічна ситуація - кількість захворювань на добу становить у середньому 600-700 осіб. Лікар-епідеміолог розповіла, чому на пляжах потрібні маски та чи безпечно ходити на пляжі.

Українці, які відпочивають на пляжах, повинні дотримуватись карантинних заходів безпеки та дотримуватися дистанції. Не зайвою буде навіть медична маска при спілкуванні з незнайомими людьми. Про це розповіла в ефірі каналу "Україна 24" лікар-епідеміолог Людмила Мухарська.

"Купатися в принципі безпечно певною мірою... якщо на цьому пляжі є дозвіл на його роботу. Зараз я говорю виключно про COVID-19, тому що є багато інфекційних захворювань, які передаються через воду", - зазначила Мухарська.

Вона також вважає, що відвідувачі пляжів також зобов'язані "дотримуватися дистанції, гігієнічних заходів".

"Коли ми говоримо "на пляжі маски" - звичайно смішно, але все-таки, якщо йде спілкування з незнайомими людьми, то маска не завадить", - додала лікар.

Нагадаємо також, що в Одесі вода в чорноморських лиманах почала зеленіти - таке екологічне НП сталася в Хаджибейському лимані.

Раніше у Держпотребслужбі розповіли, що ймовірність зараження коронавірусом при відвідуванні пляжів мінімальна. Це також стосується зон відпочинку в цілому.

До цього ми писали, що в рамках пом'якшення карантину київська влада заявила про відкриття з 1 червня шкіл, ТРЦ і фітнес-центрів.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України карантинпляжмаска
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