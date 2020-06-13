В Украине заработали пляжи: врач-эпидемиолог указала на важный нюанс

В Украине заработали пляжи (фото РБК-Украина)

На пляжах в Украине нужно носить маски

В Украине начали активно работать пляжи. При этом, несмотря на более ранние прогнозы, в Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация - количество заболеваний в сутки составляет в среднем 600-700 человек. Врач-эпидемиолог рассказала, почему на пляжах нужны маски и безопасно ли ходить на пляжи.

Украинцы, отдыхающие на пляжах, должны придерживаться карантинных мер безопасности и соблюдать дистанцию. Не лишней будет даже медицинская маска при общении с незнакомыми людьми. Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

"Купаться в принципе безопасно в определенной степени… если на этом пляже есть разрешение на его работу. Сейчас я говорю исключительно о COVID-19, потому что есть много инфекционных заболеваний, передающихся через воду", - отметила Мухарская.

Она также считает, что посетители пляжей также обязаны "придерживаться дистанции, гигиенических мер".

"Когда мы говорим "на пляже маски" - конечно смешно, но все-таки, если идет общение с незнакомыми людьми, то маска не помешает", - добавила врач.

Напомним также, что в Одессе вода в черноморских лиманах начала зеленеть - такое экологическое ЧП произошло в Хаджибейском лимане.

Ранее в Госпотребслужбе рассказали, что вероятность заражения коронавирусом при посещении пляжей минимальная. Это также касается зон отдыха в целом.

До этого мы писали, что в рамках смягчения карантина киевская власть заявила об открытии с 1 июня школ, ТРЦ и фитнес-центров.

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Автор: Киселева Анна