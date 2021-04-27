В Україні запустять ринок землі з 1 липня: хто і як зможе купити

У відомстві назвали особливості купівлі-продажу сільськогосподарської землі, пояснили нюанси, для кого ринок української землі буде закритий, і коли ділянки зможуть купувати компанії.

Зазначається, що зараз переважне право на покупку надають орендарям землі з 2010 року. Ціна на земельні ділянки до 2030 року не може бути нижчою нормативної грошової оцінки.

Компанії зможуть купувати землю тільки починаючи з січня 2024 року, але не більше ніж 10 тисяч га.

Банк може отримати землю у власність тільки як заставне майно і має продати за 2 роки.

Які особливості купівлі-продажу землі

Перевірка покупця

Спочатку покупця перевіряє нотаріус на предмет можливості здійснення угоди. Проводиться вона з використанням відомостей Держреєстру прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У Мін'юсті звернули увагу, що покупця або власника земельної ділянки також перевірятимуть за суб'єктними ознаками, оскільки визначається перелік осіб, яким за будь-яких умов забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Як платити

Оплата ціни сільгоспземлі за цивільно-правовими угодами здійснюється в безготівковій формі. Для цього покупцеві потрібно відкрити рахунок у банку.

Відомості про кошти

Джерела походження коштів для купівлі земельної ділянки повинні бути документально підтверджені.

Кому забороняється купувати землю