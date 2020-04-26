В Україні запустять виробництво ІФА-тестів: чим відрізняються від ПЛР

Коронавірус в Україні методом ПЛР-діагностики визначено вже у 8617 осіб. З метою максимально ефективної боротьби проти COVID-19 влада хоче провести масове тестування ІФА. Суть його у визначенні наявності антитіл до вірусу, які свідчать про те, що людина вже перенесла захворювання.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що ПЛР-тести українського виробництва не відрізняються по точності результату від кращих тест-систем світу. Але для більш ефективної боротьби з коронавірусом в Україні необхідно масово тестувати ІФА-системами. Україна почне масове тестування громадян на антитіла до коронавірусу тільки після підтвердження, що ІФА-тести показують достовірні результати. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу у неділю, 26 квітня.

"Щодо масового використання ІФА-тестів (методом імуноферментного аналізу), то лише після стовідсоткової впевненості, що вони достовірні та ми можемо їх використовувати, ми почнемо їх робити", - сказав він.

Міністр також розповів у чому різниця між ІФА і ПЛР-тестами.

"ІФА-тести визначають антитіла до збудника інфекції, тобто зустрічалася людина з дією інфекції, чи перехворіла вона. Якщо говорити про ПЛР-тести, то вони визначають наявність геному в організмі людини. Саме тому для діагностування коронавірусної хвороби COVID-19 ми й працюємо з ПЛР-тестами, тільки вони можуть на 100% сказати, чи хвора людина", - розповів міністр.

Перевірка ІФА-тестів на ефективність є необхідним етапом перед запуском масового виробництва.

"Якщо ми говоримо про ПЛР-тести українського виробництва, то перед тим, як почати їх закуповувати та використовувати, звичайно, були проведені всі експертизи та тестування цих систем. Вони не відрізняються по точності результату від кращих тест-систем, які існують у світі: ні німецьких, ні корейських, ні китайських. Тому ми й почали масово використовувати їх", - резюмував глава МОЗ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вухані з лікарень виписали всіх інфікованих COVID-19.

Також повідомлялося, що ВООЗ не зафіксувала жодного випадку передачі коронавіруса від тварини до людини.