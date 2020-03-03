В Україні запустять безкоштовні супутникові канали: з'явився список

Супутникові канали стануть доступними в Україні з 16 березня 2020 року. Це нововведення нещодавно ініціював Володимир Зеленський. Після того, як понад 20 телеканалів були закодовані, деякі з них повернуться, але в іншому форматі. Це будуть чотири міжнародні версії національних каналів. У чому особливість нового телебачення - в матеріалі Styler.

У вільному доступі протягом двох років будуть міжнародні версії таких каналів:

"1+1 International",

"Інтер +".

"Україна 24".

Вищезгадані канали вже ведуть мовлення на супутнику, а StarLightMedia створить новий міжнародний канал (сюди увійдуть проєкти Нового каналу, ICTV, СТБ). Назва цього каналу поки не розголошується.

У чому особливість міжнародної версії телеканалів

Так, ці канали не дублюють сітку основного каналу. Приміром, прем'єри шоу і серіалів не завжди можна буде подивитися вчасно, а побачити лише в повторі, а деякі - показувати взагалі не будуть. Це пов'язано з тим, що наприклад у Німеччині є свій "Голос країни" і робити доступним в цій країні нашу версію стане грубим порушенням авторських прав.

На міжнародних каналах не буде таких проєктів, як той же "Голос країни", "Танці з зірками" і фільмопоказів Disney, Fox, Paramount, пише КП в Україні. Але український продукт - ток-шоу, політичні програми, серіали дивитися буде можно.

Окрім запуску міжнародних каналів оператори супутникового телебачення Xtra TV і Viasat повинні будуть розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення.

Нагадаємо, в Україні 28 січня 24 українських канали, які раніше були у вільному доступі, перейшли на платне мовлення. Це телеканали головних українських медіагруп (1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group, медіа група "Україна").