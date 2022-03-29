В Україні запустили новий сайт і чат-бот "Евакуація 2022": яку допомогу можна отримати

В Україні запрацював офіційний телеграм-бот для евакуації та сайт підтримки для українців, які опинилися в складній ситуації.
Що це за сайт, яка там є інформація і як скористатися чат-ботом – читайте нижче.
За допомогою чат-бота можна отримати:
інформацію про евакуацію їх вашого населеного пункту
гуманітарну допомогу
медичну допомогу та ліки
Щоб дізнатися про евакуацію з вашого населеного пункту, потрібно вибрати область, район, громаду, населений пункт і написати свою адресу.
Якщо ви потребуєте евакуації або іншої допомоги - звертайтеся на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: 0 800 50 17 20 (безкоштовно). Лінія працює цілодобово.
Як використовувати чат-бот Евакуація 2022
Тут можна знайти графік евакуаційних поїздів по Україні, а також за кордон. Оновлення відбувається щодня о 21: 00.
Пошук безвісти зниклих або полонених: 1648 або (044)287-81-6
Також на сайті є всі координати центрів допомоги біженців в різних областях України.
Сайт доступний по цьому посиланню.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку матеріальну допомогу можуть отримати українці в країнах ЄС.
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