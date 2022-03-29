В Україні запустили новий сайт і чат-бот "Евакуація 2022": яку допомогу можна отримати

Телеграм-бот Евакуація 2022

За допомогою чат-бота можна отримати:

інформацію про евакуацію їх вашого населеного пункту

гуманітарну допомогу

медичну допомогу та ліки

Щоб дізнатися про евакуацію з вашого населеного пункту, потрібно вибрати область, район, громаду, населений пункт і написати свою адресу.

Якщо ви потребуєте евакуації або іншої допомоги - звертайтеся на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: 0 800 50 17 20 (безкоштовно). Лінія працює цілодобово.

Як використовувати чат-бот Евакуація 2022

Зайдіть в чат по цьому посиланню.

Натисніть "Старт"

Підтвердіть номер телефону і кнопку share

Вибирайте пункт, який вам потрібен "Евакуація" або "гуманітарна/медична допомога"

Далі введіть дані про ваше місцезнаходження

Виберіть людину, якій потрібна евакуація - можна ввести дані іншої людини

Введіть ПІБ, рік народження, телефон, адресу укриття або будинку, іншу потрібну інформацію

Якщо вам потрібна гуманітарна або медична допомога - вкажіть назви та кількість продуктів або медичних препаратів.

Для максимально швидкої обробки інформації можна надіслати фото укриття і геолокації.

Сайт Евакуація 2022

Тут можна знайти графік евакуаційних поїздів по Україні, а також за кордон. Оновлення відбувається щодня о 21: 00.

Пошук безвісти зниклих або полонених: 1648 або (044)287-81-6

Також на сайті є всі координати центрів допомоги біженців в різних областях України.

Сайт доступний по цьому посиланню.