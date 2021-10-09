В Україні розширили програму "Доступні ліки": які препарати тепер можна отримати

З 1 жовтня цього року в України розширили програму "Доступні ліки", згідно якої пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом II типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою.

Які препарати стали доступнішими і як їх отримати - читайте у нашому матеріалі нижче.

Що змінилося у "Доступних ліках"

Як розповів у Facebook відомий лікар, медичний директор Обласної спеціалізованої лікарні Глухова Євген Скрипник, відповідно до наказу МОЗ №2077 "Доступні ліки" з 1 жовтня поповнилися зокрема психоневрологічними препаратами.

Перелік препаратів психоневрологічної групи:

Амітриптилін

Вальпроєва кислота

Галоперидол

Гарбамазепін

Клозапін

Ламотриджин

Рисперидон

Флуоксетин

Повний список доступний за посиланням на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

"Рецепти виписуються тільки електронні, кожен пацієнт повинен мати з собою телефон, на який заключали декларацію з сімейним лікарем!" - нагадав лікар.

Додамо, що рецепт на вище перечислені психоневрологічні препарати може виписати тільки психіатр або невролог.

Як отримати безоплатні ліки?

Для отримання препаратів за програмою "Доступні ліки" потрібно дотримуватися покрокової інструкції:

зверніться до лікаря (терапевта, педіатра або сімейного лікаря), з яким укладено декларацію, та отримайте електронний рецепт

завітайте до аптеки з позначкою "Тут є Доступні ліки"

отримайте ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

Вартість ліків повністю або частково оплачує держава. У програмі беруть участь лише монопрепарати (які містять лише одну діючу речовину).

Зауважимо, що у реєстрі "Доступних ліків" майже половина препаратів іноземного виробництва - 119 торгових найменувань ліків. 23 із 70 повністю безоплатних препаратів - іноземного виробництва.