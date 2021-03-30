Коли в Україні закінчиться опалювальний сезон: названі дати

Дніпро

Згідно з проєктом, дніпровське КП "Теплоенерго" та інші організації готові закінчити опалювальний сезон 1 квітня.

Кропивницький

Міська рада вирішила завершити опалювальний сезон на наступний день після того, як протягом 3 днів середньодобова температура буде вище +8 градусів. При цьому опалення відключать не пізніше 15 квітня.

Харків

Опалення в місті планують завершити 15 квітня. Але ця дата може зрушитися, якщо погода буде холодною.

Суми

Голова міста Олександр Лисенко доручив розглянути питання дострокового завершення опалювального сезону. При цьому точна дата відключення батарей від тепла поки невідома.

Очікується, що цього тижня вдень температура буде вище +15, тому мер міста вимагає від місцевих служб розібратися з ситуацією.