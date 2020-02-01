В Україні закодували популярні канали: як тепер дивитися програми

В Україні 23 телеканали тепер не можна подивитися безкоштовно по супутниковому телебаченню і за перегляди доведеться платити. Справа в тому, що чотири медіагрупи закодували мовлення. Доступ закрили для чотирьох мільйонів домогосподарств по всій країні.

Після кодування українці зможуть платно дивитися телеканали тільки через супутниковий сигнал. Також є можливість підключити цифрове, кабельне та інтернет-мовлення.

Закодували своє мовлення канали СТБ, ICTV, "Новий канал", М1, М2, 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, "Плюсплюс", УНІАН ТБ, Бігуді, "Інтер", НТН, К1, К2, "Мега", "Піксель", Zoom, Enter-фільм, (Україна, НЛО TV, Індиго TV.

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Безкоштовними для всіх залишилися: "Рада" і "Культура", "5 канал", "Прямий" "112 Україна", "Еспрессо ТВ" та UA: Перший.

Якщо ви хочете дивитися закодовані телеканали - вам не потрібно купувати нову "тарілку".

Для перегляду необхідно придбати тюнер або ресівер з підтримкою системи кодування Verimatrix, і замовити пакет послуг у оператора.

В інтернеті ціна тюнера стартує від 1099 гривень, також його пропонують взяти в оренду.

Мінімальний набір каналів на місяць обійдеться вам від 69 гривень на місяць, а з 1 лютого його вартість зросте до 80 гривень.