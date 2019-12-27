В Україні забракували дитячі іграшки: що потрапило під заборону

Дитячі іграшки в Україні потрапили під заборону (фото: РБК-Україна)

Дуже багато іграшок в Україні не відповідають вимогам безпеки

Експерти розповіли, як українцям вибрати іграшку, яка буде безпечна для їх дітей. За їх словами, близько половини всіх проданих іграшок не відповідають вимогам безпеки. Найчастіше це копії іграшок відомих виробників. Про це повідомляють "Факти".

Віталій Караулів, який є експертом в галузі безпеки харчових продуктів, розповів, що для перевірки на якість було закуплено 135 дитячих іграшок. При цьому 102 іграшки не відповідають нормам.

У деяких товарів немає маркування, інші ж не пройшли випробування, яким їх піддали. Приміром м'ячик був недостатньо стійкий до займання, а у пластиковій жаби був занадто різкий запах.

Дитяча машинка розсипалася на дрібні шматочки, коли її перевірили на розтяг. При цьому ці шматочки дуже небезпечні для дітей, оскільки можуть потрапити всередину їх організму. Адже діти люблять засовувати маленькі предмети в рот, ніс і вуха.

Одна іграшка була забракована через те, що містила свинець, який перевищував допустиму норму. Експерт зазначив, що всі іграшки повинні проходити перевірку на безпеку.

Якщо іграшки відповідають всім вимогам, то на них видається спеціальний документ "Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи". Тому покупці сміливо можуть вимагати даний документ.

При покупці іграшки необхідно звертати увагу на маркування, яке повинно бути українською мовою. На маркуванні зазначається країна походження і фірма-виробник. Також може бути вказаний імпортер, якщо товар вироблений за кордоном. Крім того, має бути присутній знак української сертифікації у вигляді трилисника.

Треба бути уважними, тому що продавці часто завантажують документацію справжнього товару з інтернету і роздруковують її. Експерти радять також звернути увагу на запах іграшки. Занадто різкий запах говорить про неякісні матеріали, з яких часто роблять підробки.