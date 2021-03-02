В Україні злетять ціни на продукти борщового набору

Зазначається, що така тенденція до подорожчання триватиме до нового врожаю.

Фахівці пояснили, що на вартість продуктів борщового набору також вплине передвеликодній попит.

За словами економіста Олега Пендзин, очікується також зростання цін на інші продукти. Так, щомісяця ціни будуть рости щонайменше на 2-3%.

"А щодо борщової групи - 10-15% буде однозначно (подорожчання) до травня місяця і доти, поки почне надходити на ринок продукція з відкритого ґрунту", - стверджує він.

Борщовий набір (найпоширеніші інгредієнти борщу) є частиною споживчого кошика українців, і його вартість часто використовують для відстеження інфляції в Україні - це називається "індексом борщу". Овочі борщового набору користуються найбільшою популярністю в країні, та інших овочів за статистикою громадяни купують значно менше.

Рецептів борщу в Україні - безліч, але для розрахунків "борщового набору" тут можна використовувати такий поширений варіант: 300 г свинини, 500 г картоплі, 500 г буряків, 200 г моркви, 300 г капусти, 200 г цибулі, 90 г томатної пасти, 30 г олії, 200 г сметани.