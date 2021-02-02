В Україні навесні злетять ціни на продукти: подорожчає не тільки хліб

В Україні злетять ціни на продукти (фото: РБК-Україна)

Навесні 2021 року в Україні очікується підвищення вартості деяких продуктів. В основному будуть здорожчати зернові, овочі і фрукти, а інфляція в цей період складе 7-8%. Про це інформував прогноз Нацбанку, в якому повідомляв, що зростання продовольчої інфляції у першому півріччі поточного року продовжиться внаслідок низького торішнього врожаю більшості сільськогосподарських культур.

Ппрес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" з посиланням на радника зі стратегічного розвитку Володимира Лапу також підтверджує прогноз Нацбанку щодо подорожчання продуктів.

"Ми вважаємо реалістичними прогнози Нацбанку щодо підвищення інфляції до 7-8% навесні зі зменшенням темпів інфляції влітку. Насамперед може здорожчати зернова група, вірогідний і короткостроковий сезонне зростання цін на овочі та фрукти, який традиційно відбувається навесні", - повідомив експерт.

Володимир Лапа зазначив, що раніше в Україні вже серйозно подорожчали яйця, тому їх вартість надалі істотно підвищуватися не буде. Але через подорожчання кормів для тварин може зрости ціна на м'ясо і м'ясні вироби, вважає експерт.

Відмітив, що важливим чинником прискорення інфляції буде підвищення мінімальної заробітної плати (до 6000 грн у січні та 6500 грн в грудні 2021 року), що, крім зростання споживчого попиту, призведе до збільшення витрат бізнесу на заробітну плату та податкового навантаження.

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