В Україні злетить у ціні хліб: скільки коштуватиме до кінця року

Він зазначив, що подорожчання хліба і хлібобулочних виробів до кінця року може скласти від 5 до 25% і підвищення цін пов'язане з подорожчанням сировини та енергоносіїв.

"Ціни на хліб і хлібобулочні вироби в Україні подорожчають з кількох причин. Зокрема, через подорожчання сировини та борошна, і зростання цін на енергоносії, які займають значну частину у виробництві борошна та у виробництві хлібобулочних виробів. Таким чином, відбудеться підвищення загальної собівартості хлібобулочних виробів. Через що виробники та продавці будуть змушені піднімати ціни кінцевим споживачам", - пояснив голова Комітету економістів.

Він додав, що ціни до кінця 2021 року можуть піднятися від 5 до 25% і це підтверджують різні прогнози.

"За різними оцінками подорожчання хліба і хлібобулочних виробів до кінця року може скласти від 5 до 25%", - підкреслив Андрій Новак.

Варто відзначити, що за останній рік ціна на хліб і хлібобулочні вироби збільшилася на 12,5%.