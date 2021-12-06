В Україні злетить в ціні алкоголь: що і коли подорожчає

Ціни на алкоголь в Україні зростуть з січня 2022 року. Верховна Рада прийняла законопроект №5600, який передбачає нові правила розрахунку пивного акцизу, який буде спиратися на кількість етилового спирту в напої.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.
Відзначимо, що першим напоєм, який подорожчає, буде пиво. Воно оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 л етилового спирту, який витратили на його виробництво.
Зараз в країні діє податок у розмірі 2,78 грн за літр пива незалежно від міцності.
Пиво міцністю 4% подешевшає на 39 копійок, а те, що міцніше 8% – подорожчає на 2 грн 1 копійку.
Для інших видів спиртних напоїв акцизний податок (непрямий податок, що накладається в момент виробництва на товари масового споживання всередині країни) буде підвищений на 5%.
Нагадаємо, що експерти попередили українців про те, що після Нового року подорожчання продуктів харчування не уникнути. На певні товари може бути навіть дефіцит.
Як ми раніше писали, експерти розповіли, чому дорожчають продукти харчування і коли закінчиться зростання цін.