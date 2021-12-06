В Україні злетить в ціні алкоголь: що і коли подорожчає

Як визначать ціну на пиво

Відзначимо, що першим напоєм, який подорожчає, буде пиво. Воно оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 л етилового спирту, який витратили на його виробництво.

Зараз в країні діє податок у розмірі 2,78 грн за літр пива незалежно від міцності.

Пиво міцністю 4% подешевшає на 39 копійок, а те, що міцніше 8% – подорожчає на 2 грн 1 копійку.

Які алкогольні напої ще подорожчають

Для інших видів спиртних напоїв акцизний податок (непрямий податок, що накладається в момент виробництва на товари масового споживання всередині країни) буде підвищений на 5%.

Нагадаємо, що експерти попередили українців про те, що після Нового року подорожчання продуктів харчування не уникнути. На певні товари може бути навіть дефіцит.