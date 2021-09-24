В Україні злетіли ціни на продукти бджільництва: що подорожчало найбільше

Експерти пояснили, що зараз в Україні в таку осінню пору громадяни звертаються до традиційних народних засобів зміцнення імунітету, і нині особливий попит має квітковий пилок, перга і прополіс. Враховуючи, що обсяг виробництва таких продуктів є досить обмеженим, це призводить до зростання цін.

Які зараз ціни на продукти бджільництва

За словами бджоляра-підприємця Валерія Курейка, пилок в опті та у роздробі подорожчав майже в 2 рази, ціни на пергу і прополіс виросли на 30-35% (залежно від регіону), а настоянки стали дорожче на 10-15%.

При цьому ціни на віск, вощину і підмор бджолиний залишилися майже такими ж.

Чому продукти бджільництва дорожче звичайного меду

Зазначається, що в Україні відсутні дані за обсягами виробництва продуктів бджільництва, але частка продукції в загальному обсязі виробництва медової продукції невелика, хоча вартість зазвичай істотно вище, ніж вартість меду.

Оскільки збір та обробка продуктів бджільництва вимагають ретельного підходу і постійної уваги, більшість пасічників вважають за краще виробляти просто основний продукт - мед.