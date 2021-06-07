В Україні злетіли ціни на продукти: що дорожчатиме і далі

Так, за даними Держстату, в Україні знизилася тільки вартість овочів - майже на 10%. При цьому прогнози на новий сезон для продуктів вітчизняного виробництва хороші - очікується високий урожай.

Аналітики кажуть, що сезонні продукти дорожчати не будуть, а от імпортні - навпаки. Це пов'язано зі світовою тенденцією до зростання цін на продовольство.

Зазначимо, що з минулого року більшість овочів в Україні подешевшала, а фрукти - подорожчали. Знижень цін зафіксували на цибулю, капусту і картоплю. У той же час морква і буряк подорожчали майже вдвічі.

Чому дорожчають продукти

Ціни на продукти за останній рік зросли в середньому майже на десять відсотків. Експерти кажуть, що на вартості позначилася ситуація на зовнішніх ринках, а також зростання попиту в Україні.

В першу чергу це стосується "сировинних" товарів - зернові, соняшникова олія і цукор.

Так, подорожчання цукру пов'язане зі зниженням його виробництва в Україні через низький урожай буряків. Яйця злетіли в ціні також через зниження виробництва і підвищення цін на корми після подорожчання зернових.