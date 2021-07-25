В Україні злетіли ціни на м'ясо: де продукт коштує найдешевше

В Україні подорожчало м'ясо великої рогатої худоби. Ціна на яловичину становить 102,71 гривні за кілограм, що на 16% більше минулого року і на 1% більше, ніж минулого тижня.

Станом на початок липня середня закупівельна ціна м'яса великої рогатої худоби склала 42,6 тисячі гривень за тонну (без ПДВ). Таким чином, за рік вартість зросла на 10%, за місяць - на 2%, за тиждень - на 1%.

Де дешевше

Ціни на м'ясо залежать від регіонів. Найдешевше м'ясо можна купити на півдні України - 36,75 тисячі гривень за тонну; а найдорожче в центральній частині країни - 49,88 тисячі гривень за тонну.

За яловичину просять до 102,71 гривні за кілограм (з ПДВ). Ціна залежить від регіону. Так, найдорожче яловичина коштує в центральних регіонах - до 115,77 гривні. У північних областях трохи дешевше - 101,45 грн.

Дешевше можна купити яловичину в східних областях країни - 98,25 гривні за кілограм. Але найнижчі ціни в західних областях - 95,38 гривні. По південному регіону, дані відсутні.