В Україні злетіли ціни на м'ясо: де продукт коштує найдешевше
В Україні подорожчало м'ясо великої рогатої худоби. Ціна на яловичину становить 102,71 гривні за кілограм, що на 16% більше минулого року і на 1% більше, ніж минулого тижня.
Про це повідомляє agronews.ua.
Станом на початок липня середня закупівельна ціна м'яса великої рогатої худоби склала 42,6 тисячі гривень за тонну (без ПДВ). Таким чином, за рік вартість зросла на 10%, за місяць - на 2%, за тиждень - на 1%.
Де дешевше
Ціни на м'ясо залежать від регіонів. Найдешевше м'ясо можна купити на півдні України - 36,75 тисячі гривень за тонну; а найдорожче в центральній частині країни - 49,88 тисячі гривень за тонну.
За яловичину просять до 102,71 гривні за кілограм (з ПДВ). Ціна залежить від регіону. Так, найдорожче яловичина коштує в центральних регіонах - до 115,77 гривні. У північних областях трохи дешевше - 101,45 грн.
Дешевше можна купити яловичину в східних областях країни - 98,25 гривні за кілограм. Але найнижчі ціни в західних областях - 95,38 гривні. По південному регіону, дані відсутні.
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