В Україні злетіли в ціні деякі овочі: що подорожчало найбільше
Ціни на овочі в Україні значно підвищилися, якщо порівнювати з минулим місяцем.
Про це повідомляє Мінфін.
Так, ціни на сезонні овочі піднялися на 7,88%.
"Індекс споживчих цін на продукти даної продуктової групи в грудні 2021 року склав 107,88%. У порівнянні з попереднім місяцем в середньому ціни на ці продукти збільшилися на 7,88%", – сказано в повідомленні.
Що найбільше подорожчало
Найбільше додали в ціні буряк і болгарський перець (на 26% і 20% відповідно).
Також подорожчала і цибуля – на 16%, помідори – на 15%, часник – на 10% і капуста - на 8%.
Огірки, морква і картопля практично не змінилися в ціні.
Відзначимо, що в жовтні в річному вираженні - в порівнянні з жовтнем 2020 року – фрукти подешевшали на 3,9%, а овочі стали дорожче на 13,5%.
Цікаво, що ціна на соняшникову олію в Україні нарешті почала падати.
Як ми писали раніше, в Україні дорожчають продукти перед новорічними святами.