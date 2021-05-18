В Україні злетіли в ціні крупи: у скільки тепер обійдуться каші

Єдина крупа, яка подешевшала - це пшоно. Ціни на нього впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.

Експерти прогнозують, що крім бакалії може дуже подорожчати чорний чай.

Головною причиною цього є надзвичайна ситуація із захворюваністю на коронавірус в Індії. За інформацією Financial Times, зараз масові зараження коронавірусу зафіксовані на 90 плантаціях.

Керівники виробництв б'ють на сполох і повідомляють, що якщо держава не візьме під контроль спалах хвороби, на чайних полях просто не залишиться здорових співробітників, тобто працювати буде нікому.

Нагадаємо, що Індія - світовий лідер з вирощування чаю. По-перше, вона експортує левову частку сировини. По-друге, кращих сортів. До слова, на урожай чаю дуже негативно впливає посушлива погода, яка зараз панує в країні.