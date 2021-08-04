В Україні злетіла ціна на молоко: названа причина подорожчання

Ціна на молоко в Україні стрибнула вгору. Зазвичай в кінці літа завжди починається такий період, цей рік не став винятком.

Аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць розповів, що в поточному році ціни продемонстрували велику стійкість в першому півріччі й вони були стабільними 7 місяців поспіль.

У чому причина подорожчання?

Зараз же фіксується зростання цін. Це пов'язано зі зростанням світових цін на зернові та олійні, а потім істотне подорожчання концентрованої складової кормового столу.

Зараз зернові та олійні подешевшали, проте білкові компоненти залишаються дорогими, а це відразу ж відображається на собівартості виробництва молока, а потім і в ціні на молоко - сировину, зазначив експерт.

"Разом з тим, ключовим драйвером майбутнього висхідного тренду буде дефіцит молока у переробників. Додасть також напруги вже підписаний і оприлюднений закон України, що передбачає повернення ставки ПДВ до 20% на молоко незбиране. Це зажадає додаткових оборотних коштів для виробників. Останні процедури підписання протоколів ще відбувалися без фіксації ПДВ, однак з боку переробки бажання повернутися до старого формату узгодження цін з включенням цього податку в протоколи узгодження цін", - розповів Андрієць.

Яке молоко найбільше подорожчало?

Найбільше подорожчало молоко сорту екстра з середніми і великими партіями поставок - на 24 коп., до 10,45 грн/кг.

Вищий сорт подорожчав на 20 коп., до 10,01 грн/кг, перший — на 14 коп. — 9,40 грн/кг без ПДВ.

Середні ціни на великі та середні партії молока сорту екстра по регіонах: північ і центр — 10,5 грн/кг; південь — 10,6 грн/кг; Схід — 10,35 грн/кг; Захід — 10,30 грн/кг.

Зазначимо, що приведені ціни - це вартість закупки молока у фермерів.