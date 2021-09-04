В Україні зросла вартість молока: ціни та причини подорожчання

В Україні збільшились закупівельні ціни на молоко. Головною причиною такого росту є ситуація на внутрішньому ринку. Зокрема, спостерігається зменшення пропозиції сирого молока.
Про це повідомляє SEEDS.
Так, подорожчання триватиме протягом наступних двох місяців.
Як розповів аналітик Асоціації виробників молока (АВМ) Володимир Андрієць, виростуть і роздрібні ціни на молочну продукцію.
"Наразі зафіксовано такі середні ціни на молоко-сировину: екстрасорт – 10,65 грн/кг (+20 коп.), вищий – 10,50 грн/кг (+30 коп.), перший – 10,30 грн/кг (40 коп.) без ПДВ. Середні ціни на великі та середні партії продукту екстрасорту по регіонах: північ і центр – 10,8 грн/кг, південь – 10,9 грн/кг, схід – 10,75 грн/кг, захід – 10,70 грн/кг", – сказав фахівець.
Сьогодні цей продукт вже досліджений досить ретельно, його хімічний склад та фізичні властивості давно відомі, ефективність доведена. А значна кількість людей просто не може уявити свій добовий раціон без склянки молока. Але існує і безліч інших корисних властивостей молока, про які мало хто знає:
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