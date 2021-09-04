В Україні зросла вартість молока: ціни та причини подорожчання

Так, подорожчання триватиме протягом наступних двох місяців.

Як розповів аналітик Асоціації виробників молока (АВМ) Володимир Андрієць, виростуть і роздрібні ціни на молочну продукцію.

"Наразі зафіксовано такі середні ціни на молоко-сировину: екстрасорт – 10,65 грн/кг (+20 коп.), вищий – 10,50 грн/кг (+30 коп.), перший – 10,30 грн/кг (40 коп.) без ПДВ. Середні ціни на великі та середні партії продукту екстрасорту по регіонах: північ і центр – 10,8 грн/кг, південь – 10,9 грн/кг, схід – 10,75 грн/кг, захід – 10,70 грн/кг", – сказав фахівець.

Користь молока

Сьогодні цей продукт вже досліджений досить ретельно, його хімічний склад та фізичні властивості давно відомі, ефективність доведена. А значна кількість людей просто не може уявити свій добовий раціон без склянки молока. Але існує і безліч інших корисних властивостей молока, про які мало хто знає: