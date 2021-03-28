В Україні підніметься вартість базових продуктів: названі нові ціни

За даними фахівця, вартість деяких продуктів в результаті подорожчання підніметься до 1,5-3% від початкової ціни в найближчі кілька місяців.

"Молоко жирністю 2,5% в плівці, це найбільш соціальний продукт, подорожчає орієнтовно до 25 грн 40 коп., тобто плюс 40 коп. за наступні три місяці. Це приблизно 1,5% подорожчання. Якщо говорити про кефір, то він орієнтовно подорожчає на 70 коп., до ціни 31 грн 30 коп. за літр", - розповідає Лавренюк.

Також вона назвала причину, по якій відбувається зростання вартості "молочки" і який з продуктів сильніше інших зміниться в ціні.

"Масло подорожчає, очевидно, найбільше, оскільки це один з найбільш молоковмісних продуктів, для виробництва 1 кг масла необхідно 20-25 літрів молока. Подорожчання на сировинному ринку тягне за собою подорожчання цього продукту, тому можемо очікувати, що масло жирністю 72,5-73% подорожчає до 3 грн на кілограмі, тобто на пачці 200 грамів - плюс 60 коп.", - прогнозує директор асоціації.

За її словами, найменше подорожчання продемонструє сир, "оскільки у попередні квартали він вже найбільше подорожчав, понад 3%".

"Орієнтовно на 90 коп. на кілограмі, до 38-40 грн за пачку традиційного фасування вагою 160 грамів, якщо говорити про "Російський" сир жирністю 45%", - повідомила вона.