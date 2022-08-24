В Україні зростуть ціни на популярний овоч: названі причини

В Україні незабаром зростуть ціни на цибулю.
Про таку тенденцію повідомляє East Fruit.
Річ у тому, що зараз затримується збирання цибулі на полях. Ще минулого тижня деякі господарства змушені були повністю зупинити вибірку через сильні дощі, внаслідок чого пропозиція цієї продукції на ринку помітно скоротилася.
Згідно з моніторингом, на даний момент на ринку спостерігається скорочення пропозиції цибулі. Більшість українських виробників завершують реалізацію цибулі ранніх та середніх сортів, тоді як пізніша цибуля масово почне надходити у продаж у середньому через 2 тижні.
При цьому попит на цибулю утримується на досить високому рівні, що дозволяє фермерам переглядати ціну на продукцію у бік підвищення.
Так, цибуля надходить у продаж за оптовими цінами 24-27 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Як зазначили аналітики, на сьогодні вартість цибулі в Україні вже в середньому в 4,6 рази вища, ніж за аналогічний період 2021 року.
Таку значну цінову різницю експерти пояснюють скороченням виробничих площ під цією культурою та різким зниженням урожаю цибулі.
Раніше економіст пояснив, чому українці почали витрачати більше грошей на хліб і картоплю.
Також повідомлялося, що ціни на гречку в Україні можуть змінитися.