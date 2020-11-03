В Україні запровадили нові дорожні стандарти: водіїв змусять їздити повільніше

Водії в Україні вже незабаром будуть їздити повільніше. Це відбудеться в рамках змін, які прийдуть з новими дорожніми стандартами.

В Укравтодорі придумали, як змусити водіїв знизити швидкість на дорогах, щоб зменшити аварійність. Досі на дорогах були кільцеві розв'язки, шумові смуги, піднесені пішохідні переходи, звуження смуг руху, напрямні острівці і "лежачі поліцейські". Про це повідомляє Укравтодор.

Тепер до них додадуться:

острівці безпеки,

бордюрні розширення,

чокери,

розділові смуги.

Нововведення на дорогах (фото: ukravtodor.gov.ua)

Варто зазначити, що чокери - це спеціальне розширення тротуару з двох сторін проїжджої дороги. Ці розширення знаходяться не один проти одного, а на деякій відстані – вздовж дороги.

Вони застосовуються, щоб знизити швидкість автомобіля. При цьому чокер – більш сучасний пристрій, у порівнянні з "лежачим поліцейським" і широко використовується в Європі.

Через нові "перешкоди" на дорозі водії зможуть виробити постійну швидкість. Вони не будуть постійно розганятися і гальмувати, створюючи аварійну ситуацію на дорогах.

Зміни набрали чинності з 1 листопада 2020 року.

Нагадаємо, українських водіїв попередили про обмеження швидкості з листопада.

Раніше водій на швидкості розніс ворота знаменитого університету Чернівців і врізався в будівлю.