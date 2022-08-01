Як правильно вибирати кавун: щоб був солодкий і обійшлося без отруєнь

У серпні приходить сезон кавунів і вже зараз на ринках України почали продавати солодкий літній фрукт. Однак перші кавуни часто пов'язані з отруєннями або ж радості від них практично немає - вони водянисті й зовсім не солодкі.

Як правильно вибрати кавун, щоб він був солодким і не було отруєнь - читайте в матеріалі нижче.

Користь і шкода кавуна

Кавун - відмінне джерело вітамінів А і С, калію, а ще антиоксиданту лікопіну, який має протиракові властивості.

У кавуна високий глікемічний індекс, що допомагає розвитку метаболічного синдрому. І в цій ягоді велика кількість фруктози.

Велика кількість фруктози порушує синтез жирних кислот і дестабілізує мембрани клітин кишечника, а це призводить до запалень.

Велика кількість лікопіну може призвести до змін кольору шкіри. А надлишок калію в кавунах може викликати порушення серцевого ритму, зниження тиску.

Тому переїдати кавуна не рекомендується - досить кілька шматочків в день, не більше 300 г. А кавунові дієти варто робити з дуже великою обережністю.

Що викликає отруєння кавуном

У ранніх кавунах дуже багато нітратів, а ще можуть бути азот і пестициди. Нітрати під впливом ферментів і мікрофлори перетворюються в нітрити й через стінки кишечника вбираються в кров. Це призводить до анемії.

Ще нітритні сполуки здатні накопичувати важкі метали в печінці та нирках, і порушувати всмоктування в кишках.

Все це викликає симптоми отруєння: нудоту, блювоту, діарею, слабкість, пітливість, запаморочення, різкий біль в животі, підвищену температуру і зниження апетиту. Ці симптоми з'являються в період від 2 до 8 годин після вживання кавунів.

Постарайтеся кавун не комбінувати з іншими продуктами. Вживайте його на десерт через 30-60 хвилин після основного прийому їжі. І в цей день не варто їсти інші фрукти або сухофрукти.

Як правильно вибирати кавун

1. Не поспішайте купувати найперші кавуни - вони зазвичай не солодкі й в них повно нітратів. Якщо вже сил терпіти немає зовсім - не купуйте їх з машин біля ринків і на стихійних ринках, де вам не покажуть ніяких документів.

2. Форма кавуна (круглий, подовгастий) на його смакові якості особливо не впливає. Важливо, щоб він був твердий, симетричної форми, без опуклостей, вм'ятин або порізів.

3. Солодкий кавун повинен бути великим і важким - в такому кавуні більше рідини, а значить він соковитий.

4. Постукайте по кавуну - звук повинен бути дзвінкий. Це народний спосіб, але він працює. Якщо звук глухий або плоский - то цей кавун вже перезрів. Якщо здавити кавун двома руками - він повинен потріскувати.

5. Жовта пляма на кавуні - це добре. Це те місце, яким кавун лежав на землі під час дозрівання. А значить, він довше був на баштані й повинен бути солодшим.

А ось біла пляма може вказувати на те, що кавун був зірваний раніше повного дозрівання. Такий кавун зазвичай не солодкий.

6. Зелений або темно-зелений хвостик кавуна вказує на те, що кавун зірвали завчасно. А ось сухий хвостик каже, що кавун доспів. Без хвостика кавун вибирати не рекомендується - його можуть відрізати спеціально, щоб приховати якість кавуна.

7. Зверніть увагу на забарвлення кавуна. Смужки повинні бути чіткими та контрастними. Чим більше контраст - тим краще. Якщо є сухі плями та прожилки - то цей кавун солодкий.

Перша допомога при отруєнні кавуном

Шлунок потрібно промити теплою підсоленою водою. Випити велику кількість рідини та викликати блювоту. Повторювати до тих пір, поки вода на виході не стане чистою.

Потім варто прийняти сорбент - активоване вугілля, ентеросгель, атоксіл. Потрібний препарат вам підбере сімейний лікар.

Варто також прийняти пробіотик, щоб відновити після нітратів кишкову мікрофлору.

Важливо після отруєння пити багато рідини - не менше 2 літрів в день для дорослої людини. Залишки токсинів вийдуть разом з сечею.