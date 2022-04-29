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В Україні під час війни створили універсальний довідник важливих контактів

Фото: В Україні створили універсальний довідник контактів на час війни (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні створено універсальний довідник контактів, який включає повний список всіх необхідних номерів телефонів, посилання на соціальні організації, чат-боти та вебсайти.

Що це за довідник і яку там можна отримати інформацію – читайте нижче.

В Україні створено довідник контактів організацій та установ, які надають допомогу в умовах воєнного часу. У цьому довіднику є номери телефонів, посилання на вебсторінки та соціальні мережі організацій та установ, які надають допомогу в умовах воєнного часу, вказано графік роботи та сфера діяльності.

У цьому довіднику є інформація:

  • Про евакуацію
  • Про освіту дітей
  • Про медичну допомогу
  • Про гуманітарну допомогу та допомогу в аварійних ситуаціях
  • Про правову допомогу
  • Про захист прав
  • Про те, як розв'язувати соціальні питання
  • Про протидію насильству
  • Про протидію торгівлі людьми
  • Про те, де отримати психологічну допомогу
  • Про пошуки притулку та житла
  • Про пошук військовополонених та загиблих військовослужбовців

Також зібрані всі контакти обласних військово-цивільних адміністрацій про телефони "гарячих ліній" і контакти для надання допомоги евакуйованим і переміщеним особам.

Завантажити або зберегти Довідник з усіма необхідними контактами можна ось за цим посиланням.

Крім того, в Україні запустили гарячу лінію для переселенців і безробітних – від Мінцифри.

На цій гарячій лінії дадуть консультації з приводу виплат переміщеним особам і допомоги безробітним. Всі дзвінки з номерів українських мобільних операторів безкоштовні.

Номер гарячої лінії: 0 800 33 18 34. Графік роботи гарячої лінії: щодня, з 08: 00 до 22: 00.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто зможе отримати під час війни допомогу в розмірі 1000 доларів.

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