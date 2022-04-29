В Україні під час війни створили універсальний довідник важливих контактів

В Україні створено довідник контактів організацій та установ, які надають допомогу в умовах воєнного часу. У цьому довіднику є номери телефонів, посилання на вебсторінки та соціальні мережі організацій та установ, які надають допомогу в умовах воєнного часу, вказано графік роботи та сфера діяльності.

У цьому довіднику є інформація:

Про евакуацію

Про освіту дітей

Про медичну допомогу

Про гуманітарну допомогу та допомогу в аварійних ситуаціях

Про правову допомогу

Про захист прав

Про те, як розв'язувати соціальні питання

Про протидію насильству

Про протидію торгівлі людьми

Про те, де отримати психологічну допомогу

Про пошуки притулку та житла

Про пошук військовополонених та загиблих військовослужбовців

Також зібрані всі контакти обласних військово-цивільних адміністрацій про телефони "гарячих ліній" і контакти для надання допомоги евакуйованим і переміщеним особам.

Завантажити або зберегти Довідник з усіма необхідними контактами можна ось за цим посиланням.

Крім того, в Україні запустили гарячу лінію для переселенців і безробітних – від Мінцифри.

На цій гарячій лінії дадуть консультації з приводу виплат переміщеним особам і допомоги безробітним. Всі дзвінки з номерів українських мобільних операторів безкоштовні.

Номер гарячої лінії: 0 800 33 18 34. Графік роботи гарячої лінії: щодня, з 08: 00 до 22: 00.