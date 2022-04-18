В Україні під час війни можна розписатися онлайн: як це зробити

Як реєструвати шлюб

Реєстрація шлюбу може проводитися в будь-якому органі РАГСу на території, де не ведуться бойові дії. Люди, які виявили бажання, можуть одружитися протягом дня.

У певних умовах шлюби можуть реєструвати не тільки працівники органів РАГСів, а й поліцейські або військові.

Військовослужбовці можуть укласти шлюб навіть тоді, коли один з подружжя відсутній фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключений Дистанційно. Також обидва з пари можуть укласти союз через Zoom.

Хто може укласти шлюб в Україні без присутності партнера:

військовослужбовці Збройних Сил;

співробітники Державної прикордонної служби, Управління державної охорони та іншого утвореного відповідно до Законів України військового формування;

співробітники Національної гвардії, Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки;

поліцейські;

особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби;

особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки;

працівники закладу охорони здоров'я.

Як укласти шлюб без присутності партнера:

Наречений (наречена) подає заяву про державну реєстрацію шлюбу безпосередньому командиру (керівнику). Він підтверджує справжність підпису на заяві та передає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Заява повинна містити відомості про наречену і нареченого: прізвища, власне ім'я та по батькові (при наявності), дату народження, громадянство. У разі зміни прізвища-відомості про вибране прізвище. Заява є доказом згоди на шлюб.

Акт про укладення шлюбу також можуть складати командири наречених і керівники закладів охорони здоров'я, в яких знаходяться або працюють під час війни нареченої. Вони підтверджуються печаткою відповідного органу або установи.