В Україні лікарі змогли зібрати підлітку обличчя: деталі унікальної операції (фото)

У Львові хірурги провели унікальну для України операцію з ринопластики і змогли сформувати обличчя підлітку з Волновахи Донецької області, який з дворічного віку страждав від важкої деформації через глибокий електричний опік носа. Медики відновили 16-річному В'ячеславу форму носа, внутрішній і зовнішній покрив, роботу носових ходів - і тепер хлопець нарешті може вільно дихати, а щойно рани заживуть (приблизно через півтора-два місяці), то зникнуть будь-які сліди минулих проблем. Про це передає Zaxid.net.

У проведенні 12-годинної операції брали участь кілька бригад хірургів. Крім лікарів з України, також були фахівці з канадського Торонто. Іноземні медики працювали безкоштовно та діяли на волонтерських засадах, приїжджаючи під час відпусток. Вони і раніше надавали допомогу при лікуванні ветеранів АТО та бійців - в Києві та Одесі було прооперовано вже близько 300 українських пацієнтів.

В операції брали участь шестеро хірургів з Торонто (Фото: mil.gov.ua)

Операція у Львові в опіковому центрі 8-ї міськлікарні стала сьомою в місії канадських хірургів. Це результат партнерства медичного центру Sunnybrook Health Science Centre та канадсько-українського фонду. Додамо, що керівник канадських медиків з місії - професор Олег Антонишин - має українські коріння.

У В'ячеслава після отримання важкого опіку в ранньому дитинстві розвинувся дефект, і з часом обличчя спотворювалося ще більше. Було важко дихати, розмовляти, хлопець до того ж страждав від психологічного дискомфорту через зовнішній вигляд. Були проведені декілька коригуючих операцій, які проте особливих поліпшень не принесли.

Волонтери порадили батькам їхати з сином до Львова, в опіковий центр 8-ї міської клінічної лікарні, куди часто приїжджають пластичні хірурги з різних країн світу і спільно з львівськими лікарями проводять складні реконструктивні операції.

Там хлопцеві і допомогли, а результат перевершив всі сподівання.

Лікарі у Львові сформували підлітку обличчя (Фото: zaxid.net)

Як розповіли лікарі, в реконструктивної хірургії найголовніше завдання - відновити анатомічну цілісність та функцію органу, а естетичний вигляд вже на третьому місці.

Весь матеріал, який знадобився для комплексної реконструкції носа молодого пацієнта, хірурги "взяли" у самого В'ячеслава. Щоб покрити внутрішню і зовнішню поверхню носа був використаний шматок шкіри разом з судиною з передпліччя хлопця. Для відновлення хрящового каркаса носа у нього взяли частину реберного хряща.

Всього було проведено чотири операції за один раз.