ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зробили неможливе: херсонські лікарі пришили дитині майже відірвану руку

STYLERЖиття    14.08.2019 - 08:58
Зробили неможливе: херсонські лікарі пришили дитині майже відірвану руку
Лікарі пришили дитині майже відірвану руку (фото: GettyImages)

Лікарі в Херсоні провели складну і довготривалу операцію

Лікарі Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні пришили 15-річному хлопцю майже відірвану руку. Хірурги кропітливо зшивали розірвані сухожилля і нервово-судинні сплетення протягом шести годин. Про це у Facebook написав очільник Херсонської облради Владислав Мангер.

У неділю, 11 серпня, Ілля отримав страшну травму під час відпочинку з батьками на річці. Від удару кістки руки були переламані, судини і нерви розірвані. Кінцівка буквально трималася на клапті шкіри.

Батьки хлопця негайно повезли його до лікарні. Через вихідний деякі лікарі були не на місці.

"Але медики негайно приїхали і стали до роботи, запросивши на допомогу колег з інших медзакладів", - пише чиновник.

Зробили неможливе: херсонські лікарі пришили дитині майже відірвану руку

Лікарі в Херсоні пришили дитині майже відірвану руку (фото: facebook.com/vlad.manger)

Через шість годин операція була завершена - руку підлітку зберегли, його стан наразі стабільний.

Чиновник дякує усім лікарям за віддану працю і професіоналізм.

Зробили неможливе: херсонські лікарі пришили дитині майже відірвану руку

Лікарі в Херсоні пришили дитині майже відірвану руку (фото: facebook.com/vlad.manger)

Раніше ми писали, що на Волині жінка носила в животі 10-кілограмову кісту, після "вибуху" якої хвору у важкому стані доставили у лікарню. Під час операції з тіла жінки викачали 2 відра води.

До слова, онкологію можна вилікувати, якщо виявити захворювання на ранніх стадіях. Онкохірург вищої категорії перерахував симптоми, які сигналізують про початок хвороби.

Киянка впала в кому через халатність лікаря: моторошні деталі Меган Маркл видалила груди: у мережу потрапили компрометуючі знімки
Новини України операцияврачи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся