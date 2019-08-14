Зробили неможливе: херсонські лікарі пришили дитині майже відірвану руку

Лікарі пришили дитині майже відірвану руку (фото: GettyImages)

Лікарі в Херсоні провели складну і довготривалу операцію

Лікарі Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні пришили 15-річному хлопцю майже відірвану руку. Хірурги кропітливо зшивали розірвані сухожилля і нервово-судинні сплетення протягом шести годин. Про це у Facebook написав очільник Херсонської облради Владислав Мангер.

У неділю, 11 серпня, Ілля отримав страшну травму під час відпочинку з батьками на річці. Від удару кістки руки були переламані, судини і нерви розірвані. Кінцівка буквально трималася на клапті шкіри.

Батьки хлопця негайно повезли його до лікарні. Через вихідний деякі лікарі були не на місці.

"Але медики негайно приїхали і стали до роботи, запросивши на допомогу колег з інших медзакладів", - пише чиновник.

Лікарі в Херсоні пришили дитині майже відірвану руку (фото: facebook.com/vlad.manger)

Через шість годин операція була завершена - руку підлітку зберегли, його стан наразі стабільний.

Чиновник дякує усім лікарям за віддану працю і професіоналізм.

Лікарі в Херсоні пришили дитині майже відірвану руку (фото: facebook.com/vlad.manger)

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