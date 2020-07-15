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В Україні вперше з початку року виявлено небезпечне захворювання

 

На Волині чоловік інфікований хворобою Лайма

У Волинській області вперше з початку року медики зафіксували небезпечне захворювання - хворобу Лайма. Цю інфекцію переносять кліщі, які активізуються навесні і влітку. Як інформує офіційний сайт Волинського обласного лабораторного центру, під ударом виявився житель Ратнівського району.

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Під час епідеміологічного розслідування з'ясувалося, що чоловіка 9 червня в лісі біля села Гута Ратнівського району вкусив кліщ. Чоловік самостійно позбувся від шкідника вдома.

Незабаром у нього проявилися перші симптоми захворювання – підвищена температура, слабкість, запаморочення. Це сталося 22 червня. При цьому характерною для більшості випадків такого захворювання "кільцеподібної еритеми" не було.

"Захворювання протікало в середній формі важкості, після десятиденного стаціонарного лікування, пацієнта у задовільному стані виписали для продовження лікування за місцем проживання", - повідомили медики.

Наголошується, що в цьому селі хвороба Лайма зафіксували вперше.

Що робити, якщо після відпочинку на природі все ж "принесли на собі" кліща і своєчасно не помітили це:

  • Звернутися в найближчий травмпункт. Там кліща видалять, оброблять місце укусу і нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.
  • Якщо немає такої можливості, спробуйте витягнути кліща самостійно. Для цього потрібно повільно тягнути його, розхитуючи його пальцями, обгорнутими марлевою серветкою. Після того, як кліщ видалений, змастіть це місце антисептичним розчином.
  • Якщо частина кліща залишилася всередині, е

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