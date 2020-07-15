В Україні вперше з початку року виявлено небезпечне захворювання

У Волинській області вперше з початку року медики зафіксували небезпечне захворювання - хворобу Лайма. Цю інфекцію переносять кліщі, які активізуються навесні і влітку. Як інформує офіційний сайт Волинського обласного лабораторного центру, під ударом виявився житель Ратнівського району.

Під час епідеміологічного розслідування з'ясувалося, що чоловіка 9 червня в лісі біля села Гута Ратнівського району вкусив кліщ. Чоловік самостійно позбувся від шкідника вдома.

Незабаром у нього проявилися перші симптоми захворювання – підвищена температура, слабкість, запаморочення. Це сталося 22 червня. При цьому характерною для більшості випадків такого захворювання "кільцеподібної еритеми" не було.

"Захворювання протікало в середній формі важкості, після десятиденного стаціонарного лікування, пацієнта у задовільному стані виписали для продовження лікування за місцем проживання", - повідомили медики.

Наголошується, що в цьому селі хвороба Лайма зафіксували вперше.

Що робити, якщо після відпочинку на природі все ж "принесли на собі" кліща і своєчасно не помітили це:

Звернутися в найближчий травмпункт. Там кліща видалять, оброблять місце укусу і нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.

Якщо немає такої можливості, спробуйте витягнути кліща самостійно. Для цього потрібно повільно тягнути його, розхитуючи його пальцями, обгорнутими марлевою серветкою. Після того, як кліщ видалений, змастіть це місце антисептичним розчином.

Якщо частина кліща залишилася всередині, е

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