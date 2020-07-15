В Україні вперше з початку року виявлено небезпечне захворювання

На Волині чоловік інфікований хворобою Лайма
У Волинській області вперше з початку року медики зафіксували небезпечне захворювання - хворобу Лайма. Цю інфекцію переносять кліщі, які активізуються навесні і влітку. Як інформує офіційний сайт Волинського обласного лабораторного центру, під ударом виявився житель Ратнівського району.
Під час епідеміологічного розслідування з'ясувалося, що чоловіка 9 червня в лісі біля села Гута Ратнівського району вкусив кліщ. Чоловік самостійно позбувся від шкідника вдома.
Незабаром у нього проявилися перші симптоми захворювання – підвищена температура, слабкість, запаморочення. Це сталося 22 червня. При цьому характерною для більшості випадків такого захворювання "кільцеподібної еритеми" не було.
"Захворювання протікало в середній формі важкості, після десятиденного стаціонарного лікування, пацієнта у задовільному стані виписали для продовження лікування за місцем проживання", - повідомили медики.
Наголошується, що в цьому селі хвороба Лайма зафіксували вперше.
Що робити, якщо після відпочинку на природі все ж "принесли на собі" кліща і своєчасно не помітили це:
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