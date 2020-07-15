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В Украине впервые с начала года обнаружено опасное заболевание

Автор: Людмила Жукова

На Волыни мужчина инфицирован болезнью Лайма

В Волынской области впервые с начала года медики зафиксировали опасное заболевание - болезнь Лайма. Эту инфекцию переносят клещи, которые активизируются весной и летом. Как информирует официальный сайт Волынского областного лабораторного центра, под ударом оказался житель Ратновского района.

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Во время эпидемиологического расследования выяснилось, что мужчину 9 июня в лесу возле села Гута Ратновского района укусил клещ. Мужчина самостоятельно избавился от вредителя дома.

Вскоре у него проявились первые симптомы заболевания – повышенная температура, слабость, головокружение. Это произошло 22 июня. При этом характерной для большинства случаев такого заболевания "кольцевидной эритемы" не было.

"Заболевание протекало в средней форме тяжести, после десятидневного стационарного лечения, пациента в удовлетворительном состоянии выписали для продолжения лечения по месту жительства", - сообщили медики.

Отмечается, что в этом селе болезнь Лайма зафиксировали впервые.

Что делать, если после отдыха на природе все же "принесли на себе" клеща и своевременно не заметили это:

  • Обратиться в ближайший травмпункт. Там клеща удалят, обработают место укуса и предоставят рекомендации по дальнейшему наблюдению.
  • Если нет такой возможности, попробуйте вытащить клеща самостоятельно. Для этого нужно медленно тянуть его, раскачивая пальцами, обернутыми марлевой салфеткой. После того, как клещ удален, смажьте это место антисептическим раствором.
  • Если часть клеща осталась внутри, его необходимо удалить иглой, обработанной антисептиком.

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