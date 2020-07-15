В Украине впервые с начала года обнаружено опасное заболевание

На Волыни мужчина инфицирован болезнью Лайма
В Волынской области впервые с начала года медики зафиксировали опасное заболевание - болезнь Лайма. Эту инфекцию переносят клещи, которые активизируются весной и летом. Как информирует официальный сайт Волынского областного лабораторного центра, под ударом оказался житель Ратновского района.
Во время эпидемиологического расследования выяснилось, что мужчину 9 июня в лесу возле села Гута Ратновского района укусил клещ. Мужчина самостоятельно избавился от вредителя дома.
Вскоре у него проявились первые симптомы заболевания – повышенная температура, слабость, головокружение. Это произошло 22 июня. При этом характерной для большинства случаев такого заболевания "кольцевидной эритемы" не было.
"Заболевание протекало в средней форме тяжести, после десятидневного стационарного лечения, пациента в удовлетворительном состоянии выписали для продолжения лечения по месту жительства", - сообщили медики.
Отмечается, что в этом селе болезнь Лайма зафиксировали впервые.
Что делать, если после отдыха на природе все же "принесли на себе" клеща и своевременно не заметили это:
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