В Украине впервые с начала года обнаружено опасное заболевание

В Волынской области впервые с начала года медики зафиксировали опасное заболевание - болезнь Лайма. Эту инфекцию переносят клещи, которые активизируются весной и летом. Как информирует официальный сайт Волынского областного лабораторного центра, под ударом оказался житель Ратновского района.

Во время эпидемиологического расследования выяснилось, что мужчину 9 июня в лесу возле села Гута Ратновского района укусил клещ. Мужчина самостоятельно избавился от вредителя дома.

Вскоре у него проявились первые симптомы заболевания – повышенная температура, слабость, головокружение. Это произошло 22 июня. При этом характерной для большинства случаев такого заболевания "кольцевидной эритемы" не было.

"Заболевание протекало в средней форме тяжести, после десятидневного стационарного лечения, пациента в удовлетворительном состоянии выписали для продолжения лечения по месту жительства", - сообщили медики.

Отмечается, что в этом селе болезнь Лайма зафиксировали впервые.

Что делать, если после отдыха на природе все же "принесли на себе" клеща и своевременно не заметили это:

Обратиться в ближайший травмпункт. Там клеща удалят, обработают место укуса и предоставят рекомендации по дальнейшему наблюдению.

Если нет такой возможности, попробуйте вытащить клеща самостоятельно. Для этого нужно медленно тянуть его, раскачивая пальцами, обернутыми марлевой салфеткой. После того, как клещ удален, смажьте это место антисептическим раствором.

Если часть клеща осталась внутри, его необходимо удалить иглой, обработанной антисептиком.

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