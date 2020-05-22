Настав сезон кліщів: як не підчепити енцефаліт і хворобу Лайма

Кліщі небезпечні навесні і влітку (фото: pixabay.com)

Як не заразитися небезпечними інфекціями при укусі кліщів

Кліщі зазвичай активізуються навесні і влітку. В цей період вони дуже небезпечні тим, що є переносниками хвороби Лайма та енцефаліту.

Найкращий спосіб захиститися від кліщів - надягати на відпочинок у лісі або парку максимально закритий одяг. Також бажано вибирати світлі речі - на їх фоні буде легше помітити кліща.

Не варто забувати і про засоби захисту від кліщів - у вигляді аерозолю або мазі. Одяг після прогулянки слід відразу ж випрати, а речі, які брали з собою, уважно оглянути.

Якщо вас укусив кліщ, зверніть увагу на такі ознаки як: підвищення температури, біль у тілі, втома, характерне почервоніння, яке нагадує стрілецьку мішень.

Що робити, якщо після відпочинку на природі все ж "принесли на собі кліща і своєчасно не помітили це:

Звернутися в найближчий травмпункт. Там кліща видалять, оброблять місце укусу і нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.

Якщо немає такої можливості, спробуйте витягнути кліща самостійно. Для цього потрібно повільно тягнути його, розхитуючи його пальцями, обгорнутими марлевою серветкою. Після того, як кліщ видалений, змастіть це місце антисептичним розчином.

Якщо частина кліща залишилася всередині, його необхідно видалити голкою, обробленої антисептиком.

Ознаки кліщового енцефаліту.

Хвороба часто починається гостро, з ознобу і підвищення температури тіла до 38-40°С. Лихоманка триває від 2 до 10 днів. З'являються загальне нездужання, різкий головний біль, нудота і блювота, розбитість, стомлюваність, порушення сну.

Хвороба Лайма.

Перша стадія розвитку хвороби (від 3 до 30 днів): симптоми

набряклість і почервоніння в місці укусу

висипання на шкірі

підвищення температури тіла

головний біль

біль у суглобах і м'язах

швидка стомлюваність

ломота в тілі

озноб

Як ми раніше писали, українців попередили про нашестя кліщів через аномальну погоду.

Автор: Марія Соловей