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Настав сезон кліщів: як не підчепити енцефаліт і хворобу Лайма

Lite » Стиль життя 22.05.2020 - 06:44
Настав сезон кліщів: як не підчепити енцефаліт і хворобу Лайма
Кліщі небезпечні навесні і влітку (фото: pixabay.com)

Як не заразитися небезпечними інфекціями при укусі кліщів

Кліщі зазвичай активізуються навесні і влітку. В цей період вони дуже небезпечні тим, що є переносниками хвороби Лайма та енцефаліту.

Найкращий спосіб захиститися від кліщів - надягати на відпочинок у лісі або парку максимально закритий одяг. Також бажано вибирати світлі речі - на їх фоні буде легше помітити кліща.

Не варто забувати і про засоби захисту від кліщів - у вигляді аерозолю або мазі. Одяг після прогулянки слід відразу ж випрати, а речі, які брали з собою, уважно оглянути.

Якщо вас укусив кліщ, зверніть увагу на такі ознаки як: підвищення температури, біль у тілі, втома, характерне почервоніння, яке нагадує стрілецьку мішень.

Що робити, якщо після відпочинку на природі все ж "принесли на собі кліща і своєчасно не помітили це:

  • Звернутися в найближчий травмпункт. Там кліща видалять, оброблять місце укусу і нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.
  • Якщо немає такої можливості, спробуйте витягнути кліща самостійно. Для цього потрібно повільно тягнути його, розхитуючи його пальцями, обгорнутими марлевою серветкою. Після того, як кліщ видалений, змастіть це місце антисептичним розчином.
  • Якщо частина кліща залишилася всередині, його необхідно видалити голкою, обробленої антисептиком.

Ознаки кліщового енцефаліту.

Хвороба часто починається гостро, з ознобу і підвищення температури тіла до 38-40°С. Лихоманка триває від 2 до 10 днів. З'являються загальне нездужання, різкий головний біль, нудота і блювота, розбитість, стомлюваність, порушення сну.

Хвороба Лайма.

Перша стадія розвитку хвороби (від 3 до 30 днів): симптоми

  • набряклість і почервоніння в місці укусу
  • висипання на шкірі
  • підвищення температури тіла
  • головний біль
  • біль у суглобах і м'язах
  • швидка стомлюваність
  • ломота в тілі
  • озноб

Як ми раніше писали, українців попередили про нашестя кліщів через аномальну погоду.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України весна
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