Настав сезон кліщів: як не підчепити енцефаліт і хворобу Лайма

Як не заразитися небезпечними інфекціями при укусі кліщів
Кліщі зазвичай активізуються навесні і влітку. В цей період вони дуже небезпечні тим, що є переносниками хвороби Лайма та енцефаліту.
Найкращий спосіб захиститися від кліщів - надягати на відпочинок у лісі або парку максимально закритий одяг. Також бажано вибирати світлі речі - на їх фоні буде легше помітити кліща.
Не варто забувати і про засоби захисту від кліщів - у вигляді аерозолю або мазі. Одяг після прогулянки слід відразу ж випрати, а речі, які брали з собою, уважно оглянути.
Якщо вас укусив кліщ, зверніть увагу на такі ознаки як: підвищення температури, біль у тілі, втома, характерне почервоніння, яке нагадує стрілецьку мішень.
Що робити, якщо після відпочинку на природі все ж "принесли на собі кліща і своєчасно не помітили це:
Ознаки кліщового енцефаліту.
Хвороба часто починається гостро, з ознобу і підвищення температури тіла до 38-40°С. Лихоманка триває від 2 до 10 днів. З'являються загальне нездужання, різкий головний біль, нудота і блювота, розбитість, стомлюваність, порушення сну.
Хвороба Лайма.
Перша стадія розвитку хвороби (від 3 до 30 днів): симптоми
Як ми раніше писали, українців попередили про нашестя кліщів через аномальну погоду.
Автор: Марія Соловей