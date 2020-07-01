ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні за водіння у п'яному вигляді будуть штрафувати на величезні суми: на скільки покарають

STYLERЖиття    01.07.2020 - 13:57
В Україні за водіння у п'яному вигляді будуть штрафувати на величезні суми: на скільки покарають
Штрафи для п'яних водіїв (колаж РБК-Україна)

Тепер водіння в нетверезому вигляді прирівняється до кримінального порушення

В Україні з 1 липня вводяться величезні штрафи за водіння в стані алкогольного сп'яніння. З цієї дати набирає чинності закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за управління автомобілем у нетверезому стані.

З цього дня водіння у п'яному вигляді тепер буде кваліфікуватися як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення, як було раніше у нас в країні.

Тепер будуть каратися такі порушення:

  • управління транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
  • передача керування особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких ліків;
  • відмова особи, яка керує транспортом, від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або вживання відповідних ліків;
  • вживання водієм алкоголю, наркотиків і тд. після ДТП за його участю, або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення медичного огляду (до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного огляду).

Допустима норма алкоголю в крові вважається не більше 0,2 проміле.

З 1 липня для п'яних водіїв вводять такі штрафи:

  • порушення вищезазначених правил — від 17 тис. до 34 тис. грн, а також позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до 3 років;
  • при повторному правопорушенні — штраф до 51 тис. грн. з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.

Крім того, особливо тяжкий злочин карається перебуванням за ґратами на строк понад 10 років або довічно і сплатою штрафу в розмірі понад 25 тисяч таких мінімумів (425 тисяч гривень), наприклад, вбивство.

Як ми раніше писали, камери автофіксацій штрафуватимуть не тільки за швидкість.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України штраф
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся