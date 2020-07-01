В Україні за водіння у п'яному вигляді будуть штрафувати на величезні суми: на скільки покарають

Штрафи для п'яних водіїв (колаж РБК-Україна)

Тепер водіння в нетверезому вигляді прирівняється до кримінального порушення

В Україні з 1 липня вводяться величезні штрафи за водіння в стані алкогольного сп'яніння. З цієї дати набирає чинності закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за управління автомобілем у нетверезому стані.

З цього дня водіння у п'яному вигляді тепер буде кваліфікуватися як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення, як було раніше у нас в країні.

Тепер будуть каратися такі порушення:

управління транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

передача керування особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких ліків;

відмова особи, яка керує транспортом, від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або вживання відповідних ліків;

вживання водієм алкоголю, наркотиків і тд. після ДТП за його участю, або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення медичного огляду (до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного огляду).

Допустима норма алкоголю в крові вважається не більше 0,2 проміле.

З 1 липня для п'яних водіїв вводять такі штрафи:

порушення вищезазначених правил — від 17 тис. до 34 тис. грн, а також позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до 3 років;

при повторному правопорушенні — штраф до 51 тис. грн. з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.

Крім того, особливо тяжкий злочин карається перебуванням за ґратами на строк понад 10 років або довічно і сплатою штрафу в розмірі понад 25 тисяч таких мінімумів (425 тисяч гривень), наприклад, вбивство.

Як ми раніше писали, камери автофіксацій штрафуватимуть не тільки за швидкість.

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Автор: Людмила Жукова