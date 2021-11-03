В Україні у водіїв забиратимуть авто: названо важливу причину

В Україні водії, які не платять штрафи за істотне перевищення швидкості на міських автошляхах, ризикують залишитися без машини. Зокрема, їхнє авто вилучатиме Державна виконавча служба.

За словами заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченко, спочатку таке нововведення буде впроваджено у Харкові, потім у Києві, а пізніше буде поширено на всю Україну.

Зазначається, що поки умовною "цифрою реагування" є перевищення швидкості в 150 км на годину. Виконавча служба за наявності законних підстав ініціюватиме і проводитиме спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких порушників.

Окрім того, такий вид покарання придумали після останньої смертельної аварії у Харкові. Як відомо, 26 жовтня 16-річний хлопець на Infinity грубо порушив ПДР і влаштував масштабну аварію. Зокрема, автомобіль неповнолітнього на величезній швидкості виїхав на перехрестя на червоне світло і зіткнувся з іншою машиною, водій якої загинув. Тоді одна людина загинула, ще троє опинились в лікарні. Водій дістав неважких травм, наразі він у СІЗО.

Інша жахлива аварія сталася у Харкові 18 жовтня 2017 року. Тоді в результаті ДТП загинули 6 пішоходів. Винною в трагедії виявилася водій автомобіля Lexus - Олена Зайцева.

"Якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю понад 150 км/год, то вона повинна за це відповідати. Особливо за умови, що вона не тільки порушує швидкісний режим, а й не сплачує штрафи за такими перевищеннями. Водії з такою манерою пересування наражають на небезпеку звичайних громадян", - сказав Андрій Гайченко.