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В Україні у водіїв забиратимуть авто: названо важливу причину

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Середа 03 листопада 2021 19:03
В Україні у водіїв забиратимуть авто: названо важливу причину В українських водіїв будуть забирати автомобілі (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні водії, які не платять штрафи за істотне перевищення швидкості на міських автошляхах, ризикують залишитися без машини. Зокрема, їхнє авто вилучатиме Державна виконавча служба.

Про це повідомляється на сайті Мін'юсту.

За словами заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченко, спочатку таке нововведення буде впроваджено у Харкові, потім у Києві, а пізніше буде поширено на всю Україну.

Зазначається, що поки умовною "цифрою реагування" є перевищення швидкості в 150 км на годину. Виконавча служба за наявності законних підстав ініціюватиме і проводитиме спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких порушників.

Окрім того, такий вид покарання придумали після останньої смертельної аварії у Харкові. Як відомо, 26 жовтня 16-річний хлопець на Infinity грубо порушив ПДР і влаштував масштабну аварію. Зокрема, автомобіль неповнолітнього на величезній швидкості виїхав на перехрестя на червоне світло і зіткнувся з іншою машиною, водій якої загинув. Тоді одна людина загинула, ще троє опинились в лікарні. Водій дістав неважких травм, наразі він у СІЗО.

Інша жахлива аварія сталася у Харкові 18 жовтня 2017 року. Тоді в результаті ДТП загинули 6 пішоходів. Винною в трагедії виявилася водій автомобіля Lexus - Олена Зайцева.

"Якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю понад 150 км/год, то вона повинна за це відповідати. Особливо за умови, що вона не тільки порушує швидкісний режим, а й не сплачує штрафи за такими перевищеннями. Водії з такою манерою пересування наражають на небезпеку звичайних громадян", - сказав Андрій Гайченко.

Раніше ми повідомляли, що винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовився задавати кров на аналіз.

Також нещодавно ми писали, що під Києвом п'яний "коп" в ДТП вбив 19-річного хлопця.

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